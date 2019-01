Calciomercato Parma | definita l’operazione Kucka | nelle prossime ore la firma sul

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Calciomercato Parma - Faggiano si muove : nuova idea per la mediana - ma non solo… : Calciomercato Parma, Faggiano sta lavorando al rafforzamento di una rosa già molto competitiva a disposizione di mister D’Aversa Il Parma sta muovendo i propri passi sul mercato, sotto traccia come piace al ds Faggiano. Il club emiliano, secondo quanto rivelato da Skysport, si sarebbe messo sulle tracce del centrocampista dell’Udinese Barak. Un calciatore molto interessante che potrebbe arrivare in prestito alla corte di ...

Calciomercato Parma - si riavvicina Kucka :

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : colpo Samp e pazza idea del Bologna - mosse di Atalanta e Parma : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Calciomercato Parma - nuovo nome per la fascia : i dettagli : Calciomercato Parma, il ds del club ducale Faggiano sta lavorando al rafforzamento della rosa secondo i dettami di D’Aversa Il Parma è sempre alla ricerca di un terzino di fascia destra da regalare a mister D’Aversa. Laurini non convince sino in fondo e dunque Faggiano sta provando a sondare una nuova pista a titolo definitivo. Si tratta di Jacopo Sala della Sampdoria, esterno abile in entrambe le fasi che vede il proprio ...

Parma - Faggiano incontra la Juve e fa il punto sul Calciomercato : Kucka - Caceres e… Portanova : Parma, Faggiano alle prese con diverse mosse di calciomercato, oggi incontro con la Juventus per parlare di alcuni giovanissimi Il ds del Parma Faggiano, ha incontrato oggi i vertici della Juventus per discutere ovviamente di calciomercato. Il dirigente ducale, ha affrontato diversi discorsi con il club bianconero, da Kastanos ad un’idea d’inserimento per Spinazzola. Ai microfoni di calciomercato.com, Faggiano ha rilasciato ...

Calciomercato Sassuolo - sondaggio Udinese per Brignola. Peluso piace a Cagliari e Parma : Gente che resta, gente che va. Il Calciomercato funziona così, da sempre. Lo sa anche il Sassuolo che, in questi primi giorni di trattative, sta lavorando tanto in entrata quanto in uscita. Chi ...

Calciomercato Parma - è corsa a due per l’attacco : i dettagli : Calciomercato Parma, il ds Faggiano alle prese con la ricerca di un centravanti richiesto da mister D’Aversa per la sessione invernale Calciomercato Parma, il club ducale si sta muovendo per rafforzare ulteriormente una rosa già competitiva. Arriveranno rinforzi per la difesa, con Caceres nel mirino, ma al momento le trattative si stanno concentrando sull’attacco. Alla rosa di D’Aversa infatti, verrà aggiunta una punta ...

Calciomercato : intreccio Cagliari-Parma-Sassuolo - i calciatori coinvolti : Il Calciomercato è entrato già nella fase importante, sono tante infatti le trattative pronte ad essere chiuse con tanti calciatori pronti a cambiare maglia. Secondo quanto riporta la rosea intreccio che riguarda Cagliari-Parma-Sassuolo. Il ds Faggiano ha bloccato la partenza di Deiola, il Cagliari (proprietario del cartellino) ha offerto in uno scambio di prestiti per arrivare a Mancosu del Lecce. Gli emiliani lo trattengono visto lo stop ...

Calciomercato Parma - Juraj Kucka ad un passo : i dettagli : Juraj Kucka si appresta a firmare con il Parma un nuovo contratto dopo le esperienze in Italia con Milan e Genoa Juraj Kucka si appresta a tornare in Italia. L’ex centrocampista del Milan è infatti in procinto di firmare un nuovo contratto con il Parma, secondo quanto rivelato da Skysport il calciatore slovacco firmerà un contratto da 3 anni e mezzo col club ducale che dunque aggiungerà un centrocampista di quantità ed esperienza ...

Calciomercato Parma - ecco il vice-Inglese : Calciomercato Parma – Il Parma ha disputato fino al momento una stagione molto importante, la squadra di D’Aversa si candida ad essere grande protagonista fino al termine del campionato, l’obiettivo è quello di conquistare l’Europa League, per questo motivo la dirigenza si sta muovendo con insistenza sul mercato e ha chiuso già un doppio colpo, è fatta infatti per il difensore Caceres ed il centrocampista Kucka. ...

Calciomercato Palermo : interesse per Gori del Frosinone. Anche il Parma su Rispoli : A rilanciare l'ipotesi è il Corriere dello Sport, che riporta come Anche i rosanero si siano accodati alle tante squadre interessate al giocatore , rientrato da un infortunio alla spalla e con sole 4 ...