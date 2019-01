Calciomercato Milan | può arrivare subito Piatek! DETTAGLI

Calciomercato Milan - Higuain e il Chelsea : ecco come stanno le cose : Da Milano, anzi Genova, a Gedda. Forse senza ritorno. La storia, non esattamente un idillio d'amore, tra Gonzalo Higuain e il Diavolo potrebbe tramontare proprio al termine di una calda serata saudita ...

Milan - subito Fabio Quagliarella : Calciomercato - la bomba di Luciano Moggi : Sarebbe sbagliato aspettarsi grossi arrivi in questo calciomercato, neppure i "soliti" inutili stranieri di seconda fascia. Ci sarà qualche prestito, ma si cercherà soprattutto di mettere le basi per gli affari estivi, magari i "parametro zero". Stanno intanto rientrando gli quelli che non hanno avu

Calciomercato Milan - Gattuso : 'Higuain? Quando uno fa delle scelte - difficile convincerlo' : Il Milan ne fa due alla Samp e vola ai quarti di finale: "I ragazzi sono stati bravi, ci sono partite in cui si fa fatica ma Cutrone e Conti ci hanno dato qualità". Decisivo Patrick, doppietta nei ...

Calciomercato Milan - anche Arsenal e Manchester United su Carrasco : Calciomercato Milan – Sono giorni molto intensi questi per Leonardo. Il dirigente del Milan è infatti intento sul Calciomercato per cercare di regalare al tecnico Rino Gattuso tutti gli elementi necessari a completare la rosa. Ebbene, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli uomini mercato del club meneghino starebbero operando sul mercato effettuando una […] L'articolo Calciomercato Milan, anche Arsenal e Manchester ...

Calciomercato Milan - Gonzalo Higuain non più in sintonia con Leonardo : Chelsea più vicino : Gonzalo Higuain non ha preso bene le parole rilasciate ieri da Leonardo sulle sue prestazioni. Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà afferma che: "A Higuain non sono piaciute le parole di Leonardo". "Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni", ha aggiunto. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', lunedì c'è stato un lungo incontro tra Fali Ramadani e Fabio Paratici, i Blues possono vendere Morata ma non lo faranno fino a quando ...

Calciomercato - Muriel si presenta : 'Per la Fiorentina ho detto no al Milan. Avevo dato la parola ai viola' : E' stato il primo rinforzo di questa sessione di mercato invernale in casa Fiorentina. Che adesso può garantire a Pioli una valida alternativa a Simeone o un suo nuovo partner d'attacco. Luis Muriel è ...

Calciomercato Milan - Tottenham e Chelsea piombano su Kessie : Calciomercato Milan – Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Tottenham avrebbe individuato nel centrocampista del Milan, Franck Kessie, il sostituto ideale per Mousa Dembele, finito nel mirino del Beijing Guoan. Per questo gli Spurs avrebbero già espresso un concreto interesse ai rossoneri per ottenere il cartellino dell’ivoriano nel corso di questo mese di gennaio. […] L'articolo Calciomercato Milan, Tottenham e ...

Calciomercato - arrivano conferme : Morata lontano dal Milan : Ieri su CalcioWeb vi abbiamo anticipato la notizia di una trattativa fredda tra il Milan ed Alvaro Morara con l’intenzione di un nuovo tentativo per Belotti in caso di partenza di Higuain, oggi arrivano conferme, lo spagnolo sarebbe vicino ad un ritorno il Liga. I bookmaker internazionali confermano il possibile accordo tra Chelsea e Siviglia proprio per Morata, la quota infatti è crollata nelle ultime ore a 1,75 su 888sport. ...

Calciomercato Milan : Ferreira Carrasco è ad un passo dall’Arsenal - ma spunta un “vecchio” nome… : Calciomercato Milan, Ferreira Carrasco si allontana da Milanello, occhio però ad altri sviluppi di mercato che arrivano dalla Premier League Calciomercato Milan – Il Dalian Yifang sembra in procinto di accettare la proposta presentata dall’Arsenal per Ferreira Carrasco. Il calciatore belga, cercato con insistenza dal Milan in questa sessione di Calciomercato, potrebbe dunque finire all’Arsenal, snobbando il corteggiamento ...

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

Calciomercato amarcord : Reiziger al Milan - 1996 - : ... Reiziger era il terzino destro titolare del 4-3-3 con cui van Gaal aveva dominato in Patria, in Europa , Champions '95, finale nel '96 persa ai rigori contro la Juve, , nel mondo , Intercontinentale ...

Il Calciomercato oggi – Il caso Icardi e la bomba sul Milan : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ed alla ricerca ...

Calciomercato - Higuain : Milan o Chelsea? Per il momento tutto resta fermo : Ancora tensione per Gonzalo Higuain . Rientrato dalle vacanze argentine e già sotto assedio. Martedì mattina e poco prima dell'allenamento e qualche ora prima delle frecciate di Leonardo , a margine ...

Calciomercato Milan - tentazione scambio tra Promes ed André Silva : Calciomercato Milan – Sono giorni di lavoro intenso per Leonardo. Il direttore tecnico del Milan è infatti alla ricerca di elementi sul mercato che possano colmare le varie lacune presenti nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. All’allenatore rossonero infatti mancano svariati giocatori per via dei numerosi infortuni, alcuni piuttosto seri, che lo hanno costretto […] L'articolo Calciomercato Milan, tentazione scambio tra ...