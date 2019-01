Calciomercato Manchester United: i nomi per il dopo Solskjaer

lanotiziasportiva

: Milan, occhi su Fellaini | Mercato - milansette : Milan, occhi su Fellaini | Mercato - VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - Seguite con noi tutti gli aggiornamenti! - infoitsport : Calciomercato Manchester United, contatto con il Barcellona per Coutinho: la situazione -

(Di domenica 13 gennaio 2019), Simeone / Il nome di Diego Simeone continua a circolare tra le voci del mercato e ad essere affiancato alle big europee, nonostante un contratto con l’Atletico Madrid fino al giugno del 2020. Una di queste, secondo il ‘Daily Star’ sarebbe il, alla ricerca di un grande allenatore per la prossima stagione nonostante gli ottimi risultati ottenuti da Ole Gunnarda quando ha preso in mano la squadra.L’allenatore argentino in questi giorni sta trattando il rinnovo di contratto con il club spagnolo insieme alla sorella Natalia, la sua agente, e le due parti dovrebbero raggiungere un accordo in tempi brevi, ma ciò non ha impedito ad alcuni intermediari del club inglese di valutare il suo approdo all’Old Trafford a partire dalla prossima stagione.Loconsidera anche altre opzioni, come quella ...