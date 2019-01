Calciomercato Juventus | arriva la mossa a sorpresa di Paratici | i dettagli

Calciomercato Juventus - Dybala 'chiama' Pogba : 'Chiunque lo vorrebbe' : Un messaggio preciso, parole forti e chiare quelle pronunciate da Paulo Dybala nei confronti del suo ex compagno di squadra e grande amico Paul Pogba , oggi al Manchester United ma desiderio di ...

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto sul Calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Calciomercato Juventus, chiesto Dybala per Isco- La frattura in quel di Madrid sembra ormai insanabile: Isco e Solari sono ai ferri corti, con l'ex Malaga che non è riuscito a mutare la sua situazione tattica con la cacciata di Lopetegui. Giocava poco con il vecchio ct della Spagna, gioca poco ora con il nuovo tecnico:

Calciomercato Juventus - per giugno sarebbe molto vicino Alaba (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto attiva in questo momento e sta trattando vari giocatori. Andrea Agnelli e Fabio Paratici avrebbero praticamente chiuso con l'Arsenal per Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che piace moltissimo a Massimiliano Allegri. Per lui sarebbe già pronto un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione; la Juventus sta lavorando per cercarlo di ...

Calciomercato Bologna - si insiste con la Juventus per Spinazzola : due le alternative all’esterno bianconero : Il club rossoblù incontrerà oggi gli agenti di Spinazzola per provare a convincerlo ad accettare il trasferimento, in caso di esito negativo già pronte le alternative Ufficializzati e presentati Soriano e Sansone, il Bologna si proietta adesso sul mercato degli esterni con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Filippo Inzaghi. LaPresse/Alfredo Falcone Il nome in cima alla lista è quello di Leonardo Spinazzola, tornato da poco da un ...

Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista per quel che riguarda l'imminente sessione di mercato invernale. Resta da valutare il possibile affare Ramsey: accordo ormai definito con l'Arsenal, ma resta da capire se esisteranno i presupposti per un anticipo della trattativa in vista di gennaio. I Gunners chiedono circa 20

Calciomercato Juventus - non solo Ramsey : i bianconeri pronti a mettere le mani anche su Isco : La palese rottura tra il giocatore spagnolo e l’allenatore Solari gioca a favore dei bianconeri, che hanno avuto nuovi contatti con l’entourage del giocatore nei giorni scorsi La Juventus non si accontenta e, dopo aver quasi chiuso per Ramsey, prosegue il suo corteggiamento per Isco. I segnali di rottura tra il giocatore spagnolo e il suo allenatore Solari giocano a favore dei bianconeri, che studiano tutte le mosse per provare ...

Calciomercato Juventus – Isco via dal Real Madrid - spunta il ‘like galeotto’ : operazione in stile Cristiano Ronaldo?! : Isco non sembra rientrare nei piani di Santiago Solari, allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo può partire in estate e la Juventus sogna un colpo in stile Cristiano Ronaldo Il rapporto fra Isco e Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, è ai minimi storici. Il nuovo coach, subentrato in corsa a Lopetegui, non sembra avere la stessa stima del suo predecessore per il fantasista spagnolo ex Malaga. Solo 2 gare giocate da titolare sulle ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Aaron Ramsey firma per i bianconeri dopo la Supercoppa Italiana. Seguito con attenzione il giovane Jhonny Lucas.

Calciomercato Juventus : accordo raggiunto per Ramsey : Juventus-Ramsey: accordo raggiunto. Questo è ciò che titolano i maggiori giornali inglese, che confermano la trattativa tra Juventus e Arsenal. Il noto giornale inglese "Guardian", afferma che il centrocampista gallese si aggregherà ai bianconeri a giugno, ma non è da escludere il suo trasferimento già in questa finestra di Calciomercato. Le visite mediche sono fissate per domenica, dopo la sfida tra Bologna e Juventus di sabato valida per gli ...

Calciomercato Juventus - Icardi lontano dal rinnovo : Allegri vorrebbe il bomber (RUMORS) : Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma ...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Mandzukic pronto a rinnovare : accordo fino al 2022 : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Aaron Ramsey firma per i bianconeri dopo la Supercoppa Italiana. Seguito con attenzione il giovane Jhonny Lucas.

Calciomercato Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe riflettendo attentamente sul possibile nuovo terzino sinistro. Nonostante il rinnovo di Alex Sandro, Paratici sarebbe pronto ad ascoltare potenziali offerte per il terzino brasiliano. L'ex Porto piace parecchio a United, PSG e City. Ecco perchè la dirigenza juventina dopo il rinnovo con

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...