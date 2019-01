Calcio a 5 | Serie A | l' Arzignano crolla in casa contro il Maritime

Calcio a 5 - Serie A 2019 : l’Acqua&Sapone torna al successo - vincono Pesaro e Maritime : La tredicesima giornata del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019 è andata in archivio e i risultati che sono arrivati hanno contribuito a dare alla classifica una fisionomia più chiara. L’Acqua&Sapone Unigross torna al successo, superando 5-0 la Lynx Latina. Una vittoria perentoria dei padroni di casa grazie alle reti di Cuzzolino, Avellino, Lukaian, Murilo e Lima che hanno permesso alla formazione allenata da Tino Perez di ...

Calcio - Serie D - 19a giornata. Sanremese a caccia del colpo : c'è la trasferta-trappola sul campo della Folgore Caratese - ore 14.30 - : Potrete seguire la sfida tra Folgore Caratese e Sanremese nella nostra web cronaca Live su Rivierasport.it

Prossimo turno Serie A Calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Il Calciomercato oggi – Le notizie in Serie A e dall’estero : Il calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parmasu Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è Spinazzola, ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Roma vittoriose nella tredicesima giornata : In attesa del big match di domani tra Fiorentina e Milan (ore 12.30), è andato in scena quest’oggi il 13° turno di Serie A del campionato di Calcio femminile con risultati che hanno dato una chiara fisionomia alla classifica. La capolista Juventus ha fatto valere il fattore campo e si è imposta 3-0 contro il Florentia tra le mura amiche di Vinovo. La formazione di Rita Guarino è andata a segno grazie ad una sfortunata autorete di Tamar ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’attaccante per l’Udinese - Bologna show ed innesto Cagliari : Il Calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parma su Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è ...

Calciomercato Serie B live : Salernitana e Benevento - nuovi bomber in arrivo : E senza dubbio una settimana di fuoco quella che inizierà lunedì per il Calciomercato di Serie b. Sono tantissime le trattative aperte, alcune delle quali si stanno chiudendo proprio in queste ore. Calciomercato Serie B in diretta: 12 Gennaio Ore 12.00: il Lecce insiste per Budimir. Il Crotone al momento fa resistenza. L'alternativa più accreditara per l'attacco dei salentini resta Tumminello, giovane punta dell'Atalanta. Ore 11.50: secondo ...

Calcio a 5 Serie A femminile : a tu per tu con Arianna Pomposelli : Premiata a 17 anni come miglior calciatrice, con lei abbiamo parlato del suo sport e dell'intero movimento Calcio femminile che vive un periodo di grandi cambiamenti. Come inizia la tua carriera nel ...

Prossimo turno Serie A Calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Calcio femminile - Serie A : big match Fiorentina-Milan - la Juventus sfida la Florentia : Va in scena in questo weekend la tredicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019. Nel secondo turno del girone di ritorno saranno tanti i confronti interessanti che potranno andare a definire la graduatoria generale per le zone alte della classifica e basse della stessa. Big match sarà senza ombra di dubbio il posticipo domenicale delle ore 12.30 tra Fiorentina e Milan. La terza e la seconda compagine di questo campionato ...

Calciomercato Serie B e Serie C - nome nuovo per l’attacco del Lecce - è una Reggina grandi firme : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, tante trattative pronte ad essere chiuse, ecco il punto della rosea. E’ il Padova la squadra più attiva, nelle ultime ore definito l’arrivo di Morganella, per la fascia il primo nome è quello di Renzetti. Per il centrocampo è fatto per Calvano ma è stato fatto un tentativo anche per Lollo dell’Empoli. Offerta del ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Prossimo turno Serie A Calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

La Flop 11 di Serie A : i peggiori calciatori per il fantaCalcio : Per qualcuno il girone d'andata non è stato esaltante, per altri è stato un vero incubo sia a livello di gol che di prestazioni in campo. L'augurio è che questa formazione che andiamo a scoprire possa ...