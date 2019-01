Bologna su Spinazzola | Allegri fa il punto sul calciomercato della Juventus

Calciomercato Bologna - procede spedita la trattativa per Spinazzola : manca solo l’ok di Allegri : Positivo l’incontro tra il Bologna e gli agenti del calciatore, manca solo il via libera di Allegri per chiudere l’operazione Il Bologna è vicino a mettere le mani su Leonardo Spinazzola, l’esterno della Juventus ha accettato la destinazione rossoblù dopo un incontro andato in scena nella serata di ieri tra i dirigenti del club emiliano e gli agenti del calciatore. Per chiudere l’operazione manca al momento solo il ...

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : Spinazzola dal 1' : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di stasera, inizio ore 20.45 tra Bologna e Juventus. I bianconeri faranno visita ai rossoblù allo stadio Dall’Ara per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La è tornata a lavoro l’8 gennaio. Spazio al programma lavorativo post vacanze e […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: Spinazzola ...

Calciomercato - le ultime su Fiorentina e Bologna : mossa per il centrocampo e Spinazzola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione, la squadra di Pioli punta la qualificazione in Europa League. La dirigenza si muove sul mercato, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ il club viola infatti lavora per prendere Pedro Obiang dal West Ham. Trattativa difficile ma la Fiorentina ci crede. Per quanto riguarda il Bologna grande fiducia ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Spinazzola? Mi piace» : Bologna - "Affrontiamo in casa la squadra forse migliore d'Europa. Dovremo riuscire ad esprimerci al meglio per fare una grande partita. E' una gara che ci siamo conquistati e ce la giocheremo. ...

Calciomercato Bologna - si insiste con la Juventus per Spinazzola : due le alternative all’esterno bianconero : Il club rossoblù incontrerà oggi gli agenti di Spinazzola per provare a convincerlo ad accettare il trasferimento, in caso di esito negativo già pronte le alternative Ufficializzati e presentati Soriano e Sansone, il Bologna si proietta adesso sul mercato degli esterni con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Filippo Inzaghi. LaPresse/Alfredo Falcone Il nome in cima alla lista è quello di Leonardo Spinazzola, tornato da poco da un ...

Tim Cup - Bologna-Juventus : Kean e Spinazzola osservati speciali : Bologna-Juventus si giocherà sabato 12 gennaio alle 20,45. Il match è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, chi vince passa direttamente ai quarti, chi perde esce di scena e i favoriti d’obbligo sono i bianconeri. I felsinei proveranno a regalarsi una gioia in una stagione che fino ad ora ha palesato parecchi problemi. Bologna-Juventus: presente e futuro di Spinazzola Bologna-Juventus sarà uno strano incrocio per Spinazzola, laterale ...

Bologna - Antonelli se salta Spinazzola. Piace Widmer. Occhio alle uscite : Da Mbaye, deciso a restare in rossoblù, a De Maio, da Falcinelli, richiesto da Parma e Frosinone, a Destro, Krejci, Dijks e Paz, la lista-dismissioni pare lunga ma non del tutto smaltibile. La ...

Bologna - si aspetta la Juve e Spinazzola. Pensiero Tonelli : Cento tifosi a sperare di veder giocare Sansone e Soriano. Macché. Nel primo allenamento del 2019 - e dei due nuovi acquisti - Pippo Inzaghi ha fatto veder palla per semplici scambietti di ...

Juve - il Bologna chiede anche Spinazzola : Kean, Sturaro e anche Spinazzola . Secondo quanto riporta Sky Sport , il Bologna continua a guardare in casa della Juventus per il mercato di gennaio e ha chiesto informazioni anche sull'ex esterno dell'Atalanta.