Blocco auto Roma | stop traffico 13 gennaio 2019 Ultime notizie domenica ecologica | chi

Roma : domenica 13 gennaio è “ecologica” - Blocco auto in Fascia verde : Terzo appuntamento con le domeniche ecologiche domani 13 gennaio a Roma: torna il divieto totale della circolazione, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia ...

Blocco auto a Torino - Roma - Verona e Bologna. Stop euro 4 e 5 : gli orari : A Roma divieto totale circolazione. In Emilia Romagna Stop ai Diesel euro 4, giù il riscaldamento e limitazioni alla combustione. Livello "arancio" in Veneto e "rosso" a Torino. Allarme smog a Milano, ...

Autostrade - Toninelli : Blocco tariffe per il 2019 : “Abbiamo evitato gli aumenti per circa il 90% delle Autostrade italiane, almeno fino al 30 giugno, ma abbiamo l’obiettivo ambizioso di estendere il blocco a tutto il 2019”, inizia così l’intervento, durante il question time di mercoledì 9 gennaio, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. L’intenzione è quindi quella di volere estendere a tutto il 2019 il blocco degli aumenti delle tariffe autostradali previsto fino ...

Autostrade - Toninelli : Blocco tariffe per tutto il 2019 : Il blocco degli aumenti delle tariffe autostradali, previsto fino al 30 giugno, sarà esteso a tutto il 2019 e a tutte le concessionarie. Lo ha dichiarato oggi, nel corso del question time alla Camera dei deputati, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Attraverso il lavoro che ha portato allemanazione dei decreti interministeriali del 31 dicembre 2018 abbiamo evitato gli aumenti per circa il 90% delle Autostrade ...

Aumento pedaggi autostradali - Mit : “Fiduciosi sul Blocco” : Aumento pedaggi autostradali, Mit: “Fiduciosi sul blocco” Fonti del ministero rivelano “ottimismo” sul possibile annullamento degli aumenti delle tariffe, previsti dal 1° gennaio. Ma la polemica tra Toninelli e i sindaci abruzzesi non si placa e questi ultimi hanno indetto una manifestazione Parole chiave: ...

Autostrade - fonti ministero dei Trasporti : “Verso Blocco degli aumenti dei pedaggi” : Il ministero dei Trasporti giudica ormai “certa” la sterilizzazione degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. Lo si apprende da fonti del dicastero guidato da Danilo Toninelli in vista del 1° gennaio, giorno in cui solitamente si registra il consueto balzello dei pedaggi. C’è “aria di ottimismo”, fanno sapere dal Mit. In particolare, il blocco riguarderà Autostrade per l’Italia e ...

Smog Torino : da oggi stop al Blocco auto diesel euro 4 : A Torino le auto diesel con classe emissiva euro 4 potranno tornare a circolare liberamente in città anche giovedì 27 dicembre. Grazie al ritorno dei valori di Pm10 sotto la soglia d’attenzione, venerdì e sabato scorsi, il Comune ha annullato il livello ‘arancio’, previsto dal protocollo del bacino padano, attualmente in vigore. Per Natale e Santo Stefano la norma era già stata sospesa dalla Città Metropolitana allo scopo di ...

Natale : Ascom Padova - Blocco auto alla vigilia danno enorme : Padova, 20 dic. (AdnKronos) - Ancora un blocco delle auto causa smog. E stavolta nell’ultimo weekend prima del Natale. Per cui il presidente di Ascom - Confcommercio di Padova Patrizio Bertin non può fare altro che ribadire quanto aveva già detto in occasione dell’Immacolata: “L’ambiente è important

Troppe polveri nell'aria - torna domani il Blocco antismog : ferme 100mila auto diesel : Scatta domani il secondo blocco anti smog della stagione: non potranno circolare almeno fino al 24 dicembre, vigilia di Natale, i veicoli diesel Euro 4 a Torino e nei comuni dell'area metropolitana. ...

