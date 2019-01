Biglietto non valido sul bus Trivero-Biella | arriva la multa

Biglietto Atap non valido donna fatta scendere e sanzionata : Una 19enne è salita sull'autobus Atap della linea Trivero-Biella ma durante il controllo il suo Biglietto è risultato non valido per quella tratta. E' nata una piccola discussione durante la quale ...

Torino - non le permettono di comprare un Biglietto del treno con monete : “Non siamo una banca” : La denuncia in una lettera inviata al quotidiano Valsusaoggi di una pendolare che ha spiegato di non aver potuto comprare un biglietto alla stazione di Bussoleno con le monetine che possedeva: “Sono amareggiata perché a causa della mia disabilità visiva il treno è l’unico mezzo che mi permette di spostarmi”.Continua a leggere

"Grazie a questa fontana ho conosciuto l'amore della mia vita - che adesso non c'è più". Il Biglietto a piazza Navona emoziona gli utenti : Un biglietto d'amore al marito che non c'è più e un grazie alla fontana del Moro di piazza Navona, a Roma, che 32 anni fa fu il luogo di "quel fantastico incontro". Il cartello, legato alla panchina a pochi metri dalla vasca restaurata nel 1652 da Bernini, porta la firma di una donna, Elisabetta, ed è stato fotografato e condiviso su Facebook da circa mille persone."Con questo biglietto vorrei ringraziare questa fontana e ...

Non solo il caffè - anche il Biglietto a teatro può essere sospeso : Dal 5 gennaio, in programmazione all'Arena del Sole, ci sono gli spettacoli più diversi: c'è ad esempio Binnu Blues , la storia del boss mafioso Bernardo Provenzano, raccontata e cantata a ritmo di ...

Lecce - scrive un Biglietto e si lancia nel vuoto a 12 anni : “Non valgo niente” : Il drammatico episodio a Poggiardo, comune di circa seimila abitanti nella provincia di Lecce. Una ragazzina di dodici anni è precipitata dal balcone di casa e ha fatto un volo di circa 5 metri. Fortunatamente è caduta su una siepe che ha evitato il peggio. La giovane è stata portata in ospedale.Continua a leggere

Aggredisce il capotreno e lo spinge a terra : non voleva pagare la maggiorazione del Biglietto : Aveva aggredito il capotreno nella stazione di Pinerolo, perché voleva pagare il biglietto di cui era sprovvisto, senza però esborsare la maggiorazione che viene applicata quando lo si acquista a ...

Torino - brucia 7 autobus di linea : “Non mi lasciavano salire senza Biglietto” : Le fiamme divampate durante la notte hanno distrutto sette mezzi dell'azienda pubblica di trasporto. Attraverso i video delle telecamere i carabinieri sono risaliti al responsabile che, interpellato, ha ammesso le sue colpe spiegando il motivo del gesto: "Sono stato io perché non mi facevano salire senza il biglietto"Continua a leggere

