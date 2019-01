Biathlon – Male la staffetta italiana a Oberhof | le azzurre solo quindicesime

sportfair

: RT @paoloigna1: e #Wierer in testa alla Coppa del mondo... niente male...Biathlon, Cdm: bis di #LisaVittozzi, storica vittoria nell'insegui… - MilenaLazzaroni : RT @paoloigna1: e #Wierer in testa alla Coppa del mondo... niente male...Biathlon, Cdm: bis di #LisaVittozzi, storica vittoria nell'insegui… - paoloigna1 : e #Wierer in testa alla Coppa del mondo... niente male...Biathlon, Cdm: bis di #LisaVittozzi, storica vittoria nell… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Giornata storta per lafemminile senza Wierer:Vittozzi si conferma, l’Italia chiude quindicesima aMettiamola così: una giornata storta può capitare a tutti e dopo due trionfi in due gare individuali con Lisa Vittozzi, pazienza se la squadrafemminile lasciacon il 15esimo posto della. La campionessa di Sappada in prima frazione dimostra ancora una volta perché è entrata nell’élite delmondiale e passa in testa con 19 secondi di vantaggio sulla Svezia, prima con lo zero a terra e poi sfruttando le ricariche dopo i due errori in piedi in una gara condizionata dalla fitta neve e da raffiche di vento.Purtroppo i problemi cominciano dopo, con Nicole Gontier che paga evidentemente la stanchezza dopo le buone prove dei giorni scorsi, soprattutto nella sprint, e al secondo poligono sbaglia otto colpi su otto, ...