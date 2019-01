Biathlon | IBU Cup Duszniki Zdroj 2019 | bis della russa Natalia Gerbulova | trionfa anche

Biathlon – Ibu Cup - Irene Lardschneider sesta a a Duszniki Zdroj : Lardschneider, prima top ten stagionale in una sprint: è sesta con zero errori a Duszniki Zdroj Prima top ten stagionale in una sprint per Irene Lardschneider. La 20enne gardenese chiude sesta la seconda gara consecutiva disputata a Duszniki Zdroj, in Polonia: l’azzurra non commette errori nei due poligoni e chiude con un 1’03” di distacco dalla vincitrice Natalia Gerbulova. La russa bissa il successo del giorno ...

Biathlon - IBU Cup Duszniki Zdroj 2019 : due triplette russe nelle sprint odierne. Fuori dai dieci gli azzurri : Riparte da Duszniki Zdroj, in Polonia, l’IBU Cup di Biathlon e subito la Russia batte un polpo molto forte: due triplette nelle sprint odierne hanno fatto impallidire tutte le squadre avversarie. Al femminile successo di Natalia Gerbulova, mentre tra gli uomini la spunta Alexander Povarnitsyn. Nella sprint 7.5 km femminile la russa Natalia Gerbulova, nonostante due errori al secondo poligono, centra la vittoria in 22’10″7, ...

Biathlon - World Team Challenge 2018 : il giusto tributo a Bjørndalen - Domracheva e Shipulin : Saranno molteplici le chiavi di lettura del World Team Challenge 2018 che come da tradizione chiude l’anno solare del Biathlon: la kermesse che andrà in scena a Gelsenkirchen, nello stadio di casa dello Schalke 04, vedrà l’ultima recita del russo Anton Shipulin e, soprattutto, saluterà due grandi di questo sport, ovvero la bielorussa Darya Domracheva ed il norvegese Ole Einar Bjørndalen. A guardare i palmares in gara, la lotta per la ...

Biathlon - IBU Cup Obertilliach 2018 : sprint odierne avare di soddisfazioni per gli azzurri - 25° Braunhofer : Si è chiusa senza sussulti per l’Italia del Biathlon la tappa austriaca di IBU Cup conclusasi oggi ad Obertilliach: nelle sprint in programma non sono giunti grandi risultati per gli azzurri in gara, con il 25° posto di Patrick Braunhofer quale miglior piazzamento tra uomini e donne. La 10 km sprint maschile è andata al norvegese Sivert Guttorm Bakken, che ha chiuso in 22’33″3, precedendo di appena 2″4 il tedesco Lucas ...

Biathlon – Ibu Cup : Bakken trionfa nella sprint di Obertilliach - Braunhofer miglior azzurro : Ibu Cup, Braunhofer è il miglior azzurro nella sprint di Obertilliach: 25esimo. Bakken vince e allunga in testa alla classifica Sivert Guttorm Bakken allunga in testa alla classifica generale di Ibu Cup conquistando anche la sprint di Obertilliach. Il norvegese, con il 100% al tiro e la quarta prestazione sugli sci, ha preceduto di 2″4 il tedesco Lucas Fratzscher e di oltre 20 secondi Simon Fourcade che come lui hanno trovato lo ...

Biathlon – Ibu Cup : primo podio in carriera per Cappellari : nella sprint di Obertilliach arriva il terzo posto : Daniele Cappellari, primo podio in carriera nella Ibu Cup: è terzo nella super sprint di Obertilliach Grande terzo posto di Daniele Cappellari nella super sprint di Ibu Cup ad Obertilliach, in Austria. Il 21enne azzurro sale per la prima volta sul podio in carriera nella competizione in una gara individuale con una rimonta strepitosa che l’ha portato nella top 3 dopo che era arrivato al terzo poligono da undicesimo, seppur a soli ...

Biathlon - IBU Junior Cup Station Des Rousses 2018 : settimo Michael Durand nell’inseguimento che ha chiuso la tappa francese : L’Italia del Biathlon chiude la tappa transalpina di IBU Junior Cup, svoltasi a Station Des Rousses, con gli inseguimenti odierni, che hanno visto la top ten di Michael Durand tra i ragazzi. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni ed i piazzamenti degli azzurrini scesi in pista in Francia. Nell’inseguimento maschile affermazione del russo Said Khalili, che ha chiuso in 35’40″0, battendo per 17″7 il ...

Biathlon - IBU Cup Obertilliach 2018 : Daniele Cappellari è terzo nella super sprint! 17° Braunhofer : Buone notizie per l’Italia del Biathlon giungono da Obertilliach, località austriaca dove si sta disputando l’IBU Cup: il nostro Daniele Cappellari si è classificato terzo nella super sprint odierna dopo essersi piazzato 17° in qualifica. Curiosamente l’azzurro si è scambiato di posizione con il compagno di squadra Patrick Braunhofer, qualificatosi col terzo tempo e giunto poi 17°. Vittoria per il norvegese Sindre Pettersen, ...

Biathlon - Ibu Cup junior : vittorie di Stalder e di Kaisheva nella sprint di Station Des Rousses - gli azzurri Durand e Comola nella top10 : Prime gare individuali nella tappa di Ibu Cup junior a Station Des Rousses, in Francia. Sulle nevi transalpine sono andate in scena le due sprint: la 10 km maschile e la 7.5 km femminile. Tra gli uomini il successo è andato allo svizzero Sebastian Stalder, per la prima volta sul gradino più alto del podio. L’elvetico ha prevalso grazie ad un’ottima prova al poligono (un solo errore nelle prima serie di tiro) e gestendo molto bene ...

Biathlon - IBU Cup ed IBU Junior Cup : fioccano i quinti posti per l’Italia tra Station Des Rousses ed Obertilliach : Giornata più che positiva per l’Italia del Biathlon in IBU Cup: tra i seniores ad Obertilliach, in Austria, Irene Lardschneider giunge quinta nell’individuale femminile, mentre tra gli Juniores a Station Des Rousses, in Francia, conquistano il medesimo piazzamento le due staffette, singola e mista. Unica gara non positiva l’inseguimento seniores maschile, dove nessun azzurro entra tra i primi trenta. Nella staffetta singola di ...

Biathlon – Ibu Cup junior : quinto posto per l’Italia in Francia - la staffetta se l’aggiudica la Slovenia : Ibu Cup junior, l’Italia spara meglio di tutti: è quinta con Durand e Trabucchi nella staffetta single mixed di Station Des Rousses Buon quinto posto per l’Italia nella staffetta single mixed di Ibu Cup junior. A Station Des Rousses, in Francia, hanno dominato gli sloveni Alex Cisar e Nika Vindisar che hanno chiuso la prova in 42’36″7 arrivando al traguardo con ben oltre un minuto di vantaggio sulla Francia e la ...

Biathlon – Ibu Cup : tripletta russa nella pursuit femminile in Val Ridanna - Lardschneider solo sedicesima : Lardschneider in recupero nella pursuit di Ibu Cup in Val Ridanna: è sedicesima. Cappellari ventunesimo tra gli uomini tripletta russa nella pursuit femminile di Val Ridanna che ha chiuso la tappa italiana di Ibu Cup. Sul gradino più alto del podio è salita come nella sprint Anastasiia Morozova con il tempo di 31’05″1 e tre errori, seguita da Victoria Slivko, staccata di 15″7 senza errori e in rimonta di quattro ...

Biathlon - IBU Cup Val Ridanna 2018 : le ultime gare non sorridono ai colori azzurri : Si sono concluse le tappe di IBU Cup, svolta in Val Ridanna, e di IBU Junior Cup, disputata a Lenzerheide, in Svizzera: nelle gare odierne nessun podio per gli azzurri, che al massimo hanno centrato la top 10 tra gli juniores con il solito Patrick Braunhofer, anche oggi perfetto al poligono. Nell‘inseguimento femminile tripletta russa, con Anastasiia Morozova che, partita in testa, nonostante tre errori al poligono, non ha avuto problemi a ...