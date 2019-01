Biathlon – Buon risultato ad Oberhof per la staffetta maschile | Hofer e compagni sesti

sportfair

: @DarioPuppo Buon pomeriggio. A Vs. avviso c’è qualche possibilità di portare la coppa del mondo di biathlon in Valtellina? Grazie. - patriota1932 : @DarioPuppo Buon pomeriggio. A Vs. avviso c’è qualche possibilità di portare la coppa del mondo di biathlon in Valtellina? Grazie. - david5486 : @max_ambesi @DarioPuppo Ciao e complimenti per il commento e la passione che ci mettete .. detto ciò secondo voi a… - RadioSportiva : .@lisa_vittozzi ???: 'Siamo felici del buon risultato che sta avendo il #biathlon, perché la gente possa appassionar… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) È unaa Italia a: Bormolini,, Montello e Windisch chiudono laal sesto posto. La Russia batte la Francia Senza giri di penalità e con la consapevolezza di avere unaa squadra, in grado di poter lottare per il podio nelle giornate migliori. L’Italia finisce sesta nelladi(così come aveva fatto a Hochfilzen) ed è un, per quanto ci sia il rimpianto che con un paio di ricariche in meno delle complessive 14, sarebbe stato possibile scavalcare l’Austria al terzo posto.Thomas Bormolini ha aperto la gara con uno zero a terra che aveva fatto sognare: vedere gli azzurri nel gruppo di vertice in prima frazione, con due atleti di punta ancora da schierare, poteva far pensare in grande. Poi, però, il 27enne lombardo ha mancato tre volte il bersaglio in piedi ed è passato settimo a un minuto dalla ...