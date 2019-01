Belen Rodriguez piange a C' è posta per te Video | il racconto inedito | Anche mia

C'è posta per te - Belen Rodriguez non regge l'emozione e scoppia in lacrime : Anche Belen Rodriguez ospite della prima puntata del 12 Gennaio di C'è posta per te. La showgirl è stata invitata con i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara per...

Belen Rodriguez a 'C'è posta per te' : 'Quando avevo 18 anni - mia nonna si ammalò di cancro e le pagai la chemioterapia' : Mi è crollato il mondo addosso ma invece di piangere ho preso le valigie e me ne andai in un paese chiamato Italia! Sono riuscita a pagarle la chemioterapia, altrimenti sarebbe stato veramente ...

Belen Rodriguez : "Pagai la chemioterapia a mia nonna che si ammalò di cancro. Le diedero 4 mesi di vita..." : Ieri sera, sabato 12 gennaio 2019, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi.Tra gli ospiti, abbiamo trovato anche i tre conduttori di Tu sì que vales, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che hanno fatto una sorpresa ad una coppia, Giulia e Matteo, che hanno raccontato il loro percorso di vita segnato dal linfoma di Hodgkin che ha ...

Belen Rodriguez a C'è Posta per te : «Partii per l'Italia per pagare la chemioterapia a mia nonna malata» : di Alessia Strinati Belen Rodriguez è stata una delle ospiti di C'è Posta per te , il programma di successo di Maria De Filippi che proprio ieri sera è tornato a far commuovere centinaia di italiani. ...

C'è posta per te - Belen Rodriguez e il tumore della nonna : "Quando avevo 18 anni..." : A C'è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5, il ritorno di Belen Rodriguez, ospite in studio insieme ai colleghi di Tu si que vales. Emozionata per la storia di Giulia e Matteo, due fidanzati che hanno lottato contro una grave malattia, l'argentina non ha potuto non ricordare una sua esperien

Belen Rodriguez fa una drammatica confessione a C’è Posta Per Te : C’è Posta Per Te: Belen Rodriguez racconta il dramma della nonna Ospite della prima puntata di C’è Posta Per Te di sabato 12 gennaio è stata Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, colleghi di Tu Si Que Vales. La showgirl argentina ha raccontato un fatto terribile. A C’è Posta Per Te Belen Rodriguez ha svelato che quando aveva 18 anni la nonna si ammalò di cancro e le diedero quattro mesi di vita: ...

Tutti gli ospiti di C’è posta per te del 12 gennaio - da Ricky Martin a Belen Rodriguez : anticipazioni 1ª puntata : Gli ospiti di C'è posta per te del 12 gennaio sono pronti per dare avvio alla nuova edizione del programma di Canale5 che da anni intrattiene i telespettatori di Mediaset con storie di vita e sorprese condotte dagli ospiti in studio. Per questa prima tornata, Maria De Filippi ha scelto di affidarsi alla star internazionale Ricky Martin, appena diventato papà di Lucia dopo i gemellini che lo resero genitore per la prima volta. L'artista ...

Belen Rodriguez scatena il gossip : bacio sulle labbra con Lucas su Instagram : Le vacanze in Argentina di Belen Rodriguez continuano a regalare spunti di discussione agli amanti del gossip: dopo le voci di un presunto flirt con Ezequiel Lavezzi, la showgirl deve fare i conti con un'altra persona che si dice possa averle rubato il cuore. Un video apparso su Instagram poche ore fa, infatti, mostra la 34enne in atteggiamenti piuttosto confidenziali con Lucas Langelotti: i due sudamericani, dopo essersi scambiate parole al ...

Belen Rodriguez - il video da capogiro in costume che scatena i fan : 'La perfezione' : Belen Rodriguez ha pubblicato un video su Instagram in cui appare in un succinto costume da bagno in cima ad una montagna. La showgirl ha messo in mostra le sue curve da capogiro che hanno scatenato i fan. Hanno iniziato a diffondersi commenti di totale ammirazione, come ad esempio "Sei la perfezione". Il video da capogiro pubblicato dalla Rodriguez sul profilo Instagram Belen Rodriguez è uno tra i personaggi più seguiti sui social. La showgirl ...