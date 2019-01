ilfattoquotidiano

: ++ PER NON DIMENTICARE ++ Piacerebbe portare questi “intellettualoni” dai famigliari delle vittime dell’assassino B… - LegaSalvini : ++ PER NON DIMENTICARE ++ Piacerebbe portare questi “intellettualoni” dai famigliari delle vittime dell’assassino B… - FratellidItaIia : Battisti, Mollicone: Assassino crudele ma ora Saviano, Vauro e firmatari appello chiedano scusa a vittime… - TutteLeNotizie : Battisti, Vauro: “Fantasma che viene da anni orribili. La firma per lui nel 2004? Non la… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Mi assumo tutta la responsabilità politica e morale della miasotto l’appello per Cesaredel. In realtà fu una persona, della quale non farò il nome, ad apporla per me, dando per scontata una mia adesione. Avrei dovuto ritirarla al tempo e non lo feci per colpevole superficialità e malinteso senso di amicizia. Non l’ho fatto nemmeno successivamente, quando scoppiarono le polemiche, perché un ritiro tardivo mi appariva e mi appare come un atto ipocrita volto a scaricare le responsabilità personali di cui sopra. Cesareè un fantasma chedadi piombo e di stragi,di connivenze criminali tra parti dello stato terrorismo e mafia.nei quali in Italia il confine tra Giustizia e vendetta politica era divenuto labile ed ambiguo, tanto da giustificare la cosiddetta “ Dottrina Mitterrand” in base alla quale la Francia ...