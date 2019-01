Battisti tra poche ore sarà in Italia

: Ecco le prime foto di #Battisti dopo l’arresto in #Bolivia. Alla cattura hanno partecipato unità specializzate dell… - nicola_pinna : Ecco le prime foto di #Battisti dopo l’arresto in #Bolivia. Alla cattura hanno partecipato unità specializzate dell… - petergomezblog : Cesare Battisti arrestato, Conte: “Lo aspettano le nostre carceri. Aereo già in volo per la Bolivia. Sconterà la su… - Agenzia_Ansa : #Battistidurante la latitanza si collegava ai #social. Indagini partite dai controlli su 15 tra cellulari, tablet e… -

Cesareè stato consegnato alle autoritàne presenti in Bolivia. L'aereo che lo riporterà inè decollato dall'aeroporto di Santa Cruz. Sul posto, oltre all'ambasciatoreno Vigo,presenti anche il Difensore del Popolo della Bolivia. L'ex leader dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo) è stato arrestato sabato sera mentre camminava per le strade di Santa Cruz, seconda città più importante dell Bolivia, situata 900 km a est della capitale La Paz.(Di domenica 13 gennaio 2019)