Battisti in Italia lunedì pomeriggio | Bonafede | «Sconterà l' ergastolo» Romero

L'annuncio di Conte : “Battisti in Italia nelle prossime ore” : È stato arrestato sabato sera a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, Cesare Battisti, considerato latitante dal 14 dicembre scorso. Cesare Battisti, una vergogna nazionale multipla: il terrorismo, gli omicidi, la latitanza, le complicità, e l'accoglienza della preda finalmente catturata nello stre

Arresto di Cesare Battisti - Marine Le Pen 'Eccellente notizia - felice per gli italiani' : E' un atto che disonora la classe politica francese che ci ha governato'. Marine Le Pen Condividi A proposito dell'Italia, Le Pen ha commentato anche la proposta ai Gilet Gialli venuta da Di Maio . '...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. Lunedì pomeriggio già in Italia. : Potrebbe essere riportato in Italia tra oggi e domani Cesare Battisti, arrestato in Bolivia mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra. Quel che è certo è che un aereo...

