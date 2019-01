Battisti in Italia già domani

Battisti - forse in Italia oggi o domani : ANSA, - ROMA, 13 GEN - Potrebbe essere estradato verosimilmente domani in Italia Cesare Battisti dopo l'arresto in Bolivia ma non è escluso che il rientro possa avvenire già nel corso della giornata ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia : aveva barba finta e non ha opposto resistenza. Possibile estradizione in Italia tra oggi e domani : L’ipotesi di chi lo cercava da più di un mese è che avesse trovato riparto in Bolivia. Ed è a Santa Cruz, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, che Cesare Battisti è stato arrestato da una squadra dell’Interpol. Condannato in contumacia all’ergastolo in Italia, per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo era da tempo nel mirino delle autorità ...

