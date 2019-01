Battisti catturato in Bolivia | in viaggio per l' Italia | sconterà l' ergastolo Salvini

Estradizione lampo per Cesare Battisti : catturato in Bolivia - ora in volo verso l'Italia - Bonafede : 'Sconterà l'ergastolo' : Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. ...

Tradito da mail e telefonate - così è stato catturato Cesare Battisti : Occhiali scuri e pizzetto, camminava per le strade di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, l’ex terrorista Cesare Battisti, quando è stato catturato. In un video diffuso dal profilo Twitter della Polizia di stato, si vede l’ex leader dei Proletari armati per il comunismo, maglietta nera e jeans, camminare spedito tra i negozi pochi istanti prima ch...

Cesare Battisti catturato : cosa rischia al suo arrivo in Italia : Cesare Battisti è stato arrestato a Santa Cruz, in Bolivia, e un aereo Italiano è già in volo per il Sud America per riportarlo a casa. Due le ipotesi sul tavolo: la sua espulsione diretta in Italia, dovrà sconterà la sua condanna a 30 anni di carcere, o attraverso il Brasile, il quale lo consegnerebbe in seguito alle nostre autorità.Continua a leggere

Tradito da mail e telefonate - così è stato catturato Cesare Battisti : Le fonti della polizia di Milano spiegano anche che la rete a difesa dell'ex leader dei Pac non è formata da ex terroristi, ma da personaggi della sua area politica di riferimento e da altri soggetti ...

