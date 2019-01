Battisti arrestato | Salvini | Non deve uscire vivo dalla galera

Battisti arrestato - Ferrero : «Depistaggio di massa - il vero problema sono i ricchi» : ' Battisti ? Solo un depistaggio di massa, il vero problema sono i ricchi'. Lo dice all'Adnkronos Paolo Ferrero , ex deputato ed ex segretario di Rifondazione Comunista, a proposito della cattura in ...

Battisti arrestato in Bolivia dall’Interpol Mattarella : «Presto in Italia» Foto|Video : Una squadra speciale dell’Interpol formata da investigatori italiani ha catturato il 64enne terrorista pluri-assassino Cesare Battisti, latitante dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione del presidente Michel Temer

Cesare Battisti arrestato in Bolivia - l’Italia va a prenderlo : Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi, quando è stato fermato dalla polizia. Non ha tentato di fuggire e ha risposto in portoghese. È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. L’ex terrorista dei Pac aveva fatto perdere le sue tracce a dicembre dopo che era stato spiccato nei suoi confronti un or...

Cesare Battisti arrestato - Conte : “Lo aspettano le nostre carceri. Aereo già in volo per la Bolivia” : È stato individuato da agenti dell’Aise e dell’Interpol a Santa Cruz, che non l’hanno mai perso di vista. La sua fuga dal Brasile era stata pianificata da mesi, e “da giorni gli 007 avevano individuato il rifugio del leader dei Pac in Bolivia“. Il punto di svolta è stata l’elezione di Bolsonaro: con la presidenza dell’ex militare, esponente di estrema destra, si sono intensificati i contatti con le forze di polizia ...

Cesare Battisti arrestato - Torregiani : ‘Io esausto - ma questa è la volta buona. Se trova escamotage è da scriverci un libro’ : Cesare Battisti è stato ideatore e responsabile morale dell’attentato di suo padre Pierluigi, gioielliere, nel 1979. E durante la stessa sparatoria lui è stato ferito, perdendo l’uso delle gambe. Da allora Alberto Torregiani è su una sedia a rotelle e da anni si batte per l’estradizione del terrorista dei Pac. Anni di speranze, delusioni e impegno in prima persona chiedendo “giustizia, non vendetta”. “È fatta. Credo ...

Arrestato Cesare Battisti - Torregiani : "Speriamo sia la volta buona" : Il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac, e costretto lui stesso su una sedia a rotelle, ammette: "Sono talmente esausto di questa storia che sono svuotato". Campagna, fratello di una vittima:...