Basket Serie A | i risultati della 15giornata | anche Sassari | Brindisi e Bologna alle

Basket Serie A : Brindisi e Bologna alle Final Eight - Milano sbanca Trieste : Brindisi e Bologna sono le ultime qualificate alle Final Eight, in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Trieste ultima esclusa: fatale la sconfitta casalinga con Milano. Ecco gli accoppiamenti ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Bologna espugna Varese nel posticipo : Con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già in tasca la Virtus Bologna si prende una bella vittoria in casa della Openjobmetis Varese nell’ultima giornata del girone d’andata. La squadra di coach Sacripanti si è imposta con il punteggio di 86-79 al termine di una partita che ha visto le Vnere sempre avanti e con due punti alla fine meritatamente conquistati da Bologna. Ottima prova in casa Virtus per Tony Taylor, che ...

Serie A Basket - 15ª giornata : risultati - classifica e qualificate alla Final Eight di Coppa Italia : Si è concluso il girone d’andata del campionato di Serie A di Basket: ecco i risultati, la classifica e le qualificate alla Final Eight di Coppa Italia Vincono le prime due della classe, perde Venezia che viene agganciata da Cremona. Si chiude così il girone d’andata del campionato di Serie A di Basket, una quindicesima giornata che definisce anche il quadro delle qualificate alla Final Eight di Coppa Italia. L’Olimpia ...

Basket - Serie A : Milano vince a Trieste - Avellino stacca Venezia : TORINO - L'Armani Milano supera Trieste 77-73 all'Allianz Dome e infila la 14ma vittoria in campionato. L'Olimpia rimane così a +6 su Avellino che batte Pistoia e lascia al terzo posto la Reyer ...

Basket femminile - 13a giornata Serie A1 2019 : Venezia e Schio superano Ragusa e Vigarano e prendono il largo rispetto alle avversarie : Si è conclusa la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia ha sconfitto Ragusa difendendo la prima posizione dall’assalto di Schio, vincitrice contro Vigarano. Passo falso per Broni, che cade sul campo di Sesto San Giovanni e viene raggiunta da Napoli in quarta posizione, mentre in coda Battipaglia si aggiudica lo scontro salvezza contro Torino. Nella sfida più attesa della giornata Venezia ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Milano fatica ma vince a Trieste. Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Resta soltanto una partita (il posticipo tra Varese e Virtus Bologna) per chiudere la quindicesima giornata, ultimo turno del girone di andata della Serie A 2018-2019 di Basket. Diverse erano le formazioni in lotta per un posto tra le prime otto, necessario per accedere alle Final Eight della Coppa Italia 2019. A strappare gli ultimi biglietti disponibili sono state Brindisi e Bologna (che approfitta delle sconfitte di Trieste e Trento e si ...

Diretta Trieste Milano/ Streaming video e tv : Zoran Dragic - il grande ex della partita - Basket Serie A1 - : Diretta Trieste Milano: info Streaming video e tv della partita di basket, in programma oggi nella 15giornata di Serie A1.

DIRETTA TRIESTE MILANO / Streaming video e tv : la storia del match attraverso i numeri - Basket Serie A1 - : DIRETTA TRIESTE MILANO: info Streaming video e tv della partita di basket, in programma oggi nella 15giornata di Serie A1.

LIVE Trieste-Milano Basket - Serie A 2019 in DIRETTA : Olimpia per riscattarsi dopo le disfatte europee : In programma alle 18:30 l’incontro dell’Allianz Dome tra Alma Trieste ed Olimpia Milano. I padroni di casa sono reduci da una doppia sconfitta molto pesante negli scontri diretti per la zona playoff contro Brindisi e Sassari, che hanno rilegato i triestini al di fuori delle prime 8. Anche Milano, dal canto suo, viene da un periodo non proprio felice, dettato dalle ultime due battute d’arresto in Eurolega nel giro di pochi ...

Basket - Serie A : Pesaro vince all'overtime - Torino resta ultima : Torino - Torna in Serie A dopo otto anni, coach Boniciolli , e riporta la VL Pesaro alla vittoria dopo sei sconfitte consecutive. FL'ex Dallas Moore le ha provate tutte per rovinargli la festa, ma i ...

Basket - 15^ giornata Serie A 2019 : Brescia supera Venezia - Sassari espugna Cantù e va alle Final Eight : I due anticipi del sabato aprono la 15^ giornata che chiude il girone d’andata della Serie A di Basket. La Germani Basket Brescia si rialza dopo tre sconfitte consecutive e batte la Reyer Venezia per 72-70. Una vittoria importante per i lombardi che salgono a quota 12 punti ed abbandonano le zone pericolose della classifica; mentre per la squadra di De Raffaele si tratta del terzo ko nelle ultime quattro partite ed ora il secondo posto è ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Brescia supera Venezia - Sassari espugna Cantù e va alle Final Eight : I due anticipi del sabato aprono la 15a giornata che chiude il girone d’andata della Serie A di Basket. La Germani Basket Brescia si rialza dopo tre sconfitte consecutive e batte la Reyer Venezia per 72-70. Una vittoria importante per i lombardi che salgono a quota 12 punti ed abbandonano le zone pericolose della classifica; mentre per la squadra di De Raffaele si tratta del terzo ko nelle ultime quattro partite ed ora il secondo posto è ...

Basket – Risultati 15ª giornata Serie A : Brescia - che sorpresa! Venezia ko - sorride Sassari : Ko a sorpresa di Venezia contro Brescia, Sassari sorride in trasferta a Cantù: i Risultati degli anticipi del sabato dell’ultima giornata di andata di Serie A Termina domani il girone d’andata del campionato italiano di Serie A di pallacanestro maschile. Due anticipi, questa sera, hanno regalato tanto spettacolo in attesa delle sfide domenicali. Sconfitta a sorpresa di Venezia: la squadra, seconda nella classifica generale, ...

Diretta Cantù Sassari / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due - si comincia! - Basket Serie A - : Diretta Cantù Sassari, streaming video e tv: al Banco di Sardegna serve una vittoria esterna per blindare con certezza il posto in Coppa Italia.