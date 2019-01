Basket | per Fiat fatale ancora un supplementare | ko a Pesaro

Basket - Nba : Gallinari e Belinelli brillano ma Clippers e Spurs perdono : NEW YORK - Non sono bastate a Clippers e Spurs due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli per conquistare la vittoria nell'ultimo turno Nba giocato nella notte italiana. Malgrado 23 punti messi a ...

Basket - 15^ giornata Serie A 2019 : Brescia supera Venezia - Sassari espugna Cantù e va alle Final Eight : I due anticipi del sabato aprono la 15^ giornata che chiude il girone d’andata della Serie A di Basket. La Germani Basket Brescia si rialza dopo tre sconfitte consecutive e batte la Reyer Venezia per 72-70. Una vittoria importante per i lombardi che salgono a quota 12 punti ed abbandonano le zone pericolose della classifica; mentre per la squadra di De Raffaele si tratta del terzo ko nelle ultime quattro partite ed ora il secondo posto è ...

Basket - Eurolega : altra sconfitta per Milano - il Bayern si impone 93-87 : Brutta sconfitta per l' AX Exchange Armani Olimpia Milano , giunta al primo bivio della propria stagione. La squadra di Pianigiani si arrende 93-87 al Bayern Monaco all'Audi Dome nella terza gara di ...

Basket femminile - 13a giornata Serie A1 2019 : Venezia alla prova Ragusa - Schio attende Vigarano e spera nell’aggancio : Si giocherà interamente domenica 13 gennaio la tredicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nell’ultimo turno di campionato Venezia è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo di Broni, mentre Schio ha superato agevolmente Battipaglia portandosi a due sole lunghezze di distacco dalla capolista. Nulla di invariato in coda, dove la lotta salvezza sembra riguardare soltanto Torino, Battipaglia ed Empoli, con ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del match di Eurolega tra Bayern Monaco e Olimpia A|X Armani Exchange Milano. E’ la diciottesima giornata della massima competizione europea, e questo può diventare uno degli scontri che, nella battaglia per l’ottavo posto, conteranno. Le due squadre sono appaiate a quota 8 vittorie e 9 sconfitte, insieme al Panathinaikos, e sono a capo di un nutrito gruppo: ci sono ben otto ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Ci aspetta ancora un lungo periodo a ranghi ridotti - dovremo restare concentrati” : Nonostante la sconfitta contro il Barcellona per 85-90, l’allenatore dell’Olimpia Milano, Simone Pianigiani, non è poi troppo turbato dai due punti lasciati per strada al Mediolanum Forum di Assago. Le preoccupazioni espresse dall’ex coach della Nazionale sono infatti altre, e riguardano il roster che ha quasi sempre degli assenti anche importanti. Queste le parole di Pianigiani: “In questo momento sono più forti di noi. ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 90-85 con il Barcellona : Olimpia Milano-Barcellona, la cronaca Brooks parte in quintetto e si fa sentire sui due lati del campo, consentendo a Milano di comandare il gioco nelle prime battute del match , 8-7 al 4', . La ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sbatte sulla difesa del Barcellona di un super Heurtel : Il Barcellona di Svetislav Pesic espugna il Mediolanum Forum di Assago con un’ottima partita, in cui batte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano col punteggio di 85-90. Gli uomini di Simone Pianigiani incassano la nona sconfitta in quest’edizione di Eurolega e vengono raggiunti da Panathinaikos e Bayern Monaco all’ottavo posto in classifica. Non bastano ai padroni di casa i 20 punti di Vladimir Micov e Mike James, i 16 di ...

Basket - Champions League 2019 : vittoria sofferta per la Virtus Bologna - Petrol Olimpija sconfitto nel finale : Nell’ultima sfida in programma per la decima giornata della Basketball Champions League 2018-2019, la Virtus Bologna supera gli sloveni del Petrol Olimpija con il punteggio di 87-84. Successo importante per la formazione di Pino Sacripanti, che torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e difende la prima posizione in classifica nel gruppo D avvicinando la qualificazione. Gara in salita per la squadra emiliana, che paga una brutta ...

Basket - Serie A 2019 : Torino licenzia per giusta causa Carlos Delfino dopo gli attriti con la proprietà : Sembrava poter in qualche modo continuare, e invece l’avventura di Carlos Delfino alla Fiat Torino finisce con il licenziamento per giusta causa da parte del club. Fatale è stato il dopogara della partita persa dalla società piemontese contro la Sidigas Avellino, in cui c’è stato uno scontro durissimo tra l’argentino e il vicepresidente del club, Francesco Forni. Un po’ tutti i tifosi di Torino si sono immediatamente ...