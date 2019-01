Basket | Nba | Gallinari e Belinelli brillano ma Clippers e Spurs perdono

Basket - Nba : agli Spurs non basta un super Belinelli - Grffin manda ko i Clippers di Gallinari : Il miglior Belinelli della stagione non basta ai San Antonio Spurs. L'azzurro ne mette 24, ma OKC si prende la rivincita sui texani dopo la maratona di due giorni fa e si impone 122-112. Sono 23, ...

Basket - Nba : super Belinelli - 24 - non basta agli Spurs - k.o. in casa Thunder : Doppia sconfitta per i due azzurri Nba. Gli Spurs di un super Belinelli cadono a Okc, mentre i Clippers di Gallinari cedono all'ex Blake Griffin e ai suoi Pistons. Oklahoma City-San Antonio 122-112 ...

Basket - Nba : Warriors ok e Curry da record - Toronto torna in vetta a Est : WASHINGTON - Steph Curry riscrive la storia. Alla Oracle Arena, Golden State, 28-14, travolge Chicago, 10-32, 146-109 e il due volte Mvp sale al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei ...

Grande Basket su Sky Sport NBA : 14 partite in una settimana : ... Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks , Sky Sport NBA e Sky Sport Uno, Commento live Francesco Bonfardeci e Davide Pessina Differita lunedì ore 14 e ore 18 su Sky Sport NBA Notte domenica 13-lunedì 14 ...

Basket - Nba : Antetokounmpo batte Harden - San Antonio cade a Memphis : WASHINGTON - Antetokounmpo contro Harden, Milwaukee, 29-11, contro Houston, 23-17,. Il big match del Toyota Center va ai Bucks che passano in Texas 116-109. La sfida nella sfida tra il 'Barba' e il ...

Basket - Nba : Thompson trascina Golden State - Clippers avanti con super Gallinari : WASHINGTON - Golden State ritrova la vittoria interna dopo tre partite, ma i titoli sono tutti per Klay Thompson vero trascinatore dei Warriors, 27-14, nella vittoria per 122-95 sui New York Knicks, ...

Basket - Nba : San Antonio ok e Popovich nella storia - Denver cade a Houston : WASHINGTON - Tredici vittorie nelle ultime sedici partite e coach Popovich sempre più nella storia. San Antonio, 24-17, ha decisamente cambiato marcia dopo un inizio stagione da incubo e ora prosegue ...

Basket - Nba : Toronto torna al comando a Est - sorridono i Clippers di Gallinari : NEW YORK - Toronto si riprende il primato nella Eastern Conference del campionato Nba. I Raptors escono nel migliore dei modi da un week-end impegnativo aggiudicandosi due testa a testa con ...

Basket - Nba : Harden rilancia Houston - San Antonio stoppa Toronto : NEW YORK - Non ha tradito le attese la rivincita della scorsa finale di Western Conference del campionato Nba. Spettacolo ed emozioni alla Oracle Arena dove Houston piega Golden State per 135-134 all'...

Basket Nba : Lakers ancora ko senza LeBron - avanti Philadelphia e Boston : WASHINGTON - E' dura senza LeBron. Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per i Lakers, 21-17, che da quando hanno perso il Prescelto per infortunio sono scivolati all'ottavo posto. Come se non ...

Basket - Nba : Philadelphia sbanca Los Angeles - Gallinari non basta ai Clippers : WASHINGTON - Philadelphia, 24-24, riscatta l'umiliante sconfitta subita contro Portland e fa il colpaccio in casa dei Los Angeles Clippers, 21-16, vincendo 119-113. Un Gallinari stellare nel primo ...

Basket Nba : Harden show - tripla doppia con 43 punti : ROMA - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 Boston davanti al ...

Basket - Nba : prima gioia Lakers senza James - Toronto riparte di slancio : ... e contro i Golden State Warriors delle 73 vittorie nella regular season e definita da LeBron 'la migliore squadra mai assemblata', si sia sentito in cima al mondo: 'L'impresa del 2016 è irripetibile,...

Basket - Nba : cadono Warrios e Lakers. Super Harden affonda i Celtics : NEW YORK - Notte di sorprese in Nba. cadono sia i Warriors, campioni in carica e secondi in classifica nella Western Conference, battuti i casa all'overtime, 109-110, da Portland, che i Lakers, ...