Basket femminile | 13a giornata Serie A1 2019 | Venezia e Schio superano Ragusa e Vigarano

Basket femminile - 13a giornata Serie A1 2019 : Venezia alla prova Ragusa - Schio attende Vigarano e spera nell’aggancio : Si giocherà interamente domenica 13 gennaio la tredicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nell’ultimo turno di campionato Venezia è incappata nella prima sconfitta stagionale sul campo di Broni, mentre Schio ha superato agevolmente Battipaglia portandosi a due sole lunghezze di distacco dalla capolista. Nulla di invariato in coda, dove la lotta salvezza sembra riguardare soltanto Torino, Battipaglia ed Empoli, con ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : Schio trova finalmente la prima vittoria - travolto il Castors Braine con una bella prova di squadra : finalmente si sblocca la situazione di classifica del Famila Wuber Schio in Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent supera in modo nettissimo le belghe del Castors Braine con un sonante 76-48, maturato soprattutto nel secondo quarto. Le scledensi portano in doppia cifra la miglior Raffaella Masciadri dell’anno (15 punti), ma anche Jantel Lavender (12) e Allie Quigley (11). Per il Castors Braine in doppia cifra solo ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : la Reyer Venezia travolge il Landes e accede al secondo turno a eliminazione diretta : L’andata aveva già chiarito i rapporti di forza tra le due squadre, il ritorno li conferma: l’Umana Reyer Venezia supera il primo turno a eliminazione diretta di EuroCup femminile, battendo senza problemi le francesi del Basket Landes col punteggio di 78-58, dopo aver già fatto propria l’andata per 68-77. Per la formazione allenata da Andrea Liberalotto cinque atlete in doppia cifra, con Jolene Anderson a quota 17 punti, Anete ...

Basket femminile - le migliori italiane della 12a giornata di A1. Ilaria Milazzo e Valeria Trucco non bastano a Torino - Giulia Gatti brilla con Lucca : La dodicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile ha consegnato una grande sorpresa. Venezia è incappata sul campo di Broni nella prima sconfitta stagionale, permettendo a Schio di ridurre il distacco dalla testa della classifica. Non sono molte le italiane che hanno saputo mettersi in mostra nell’ultima giornata. La coppia formata da Ilaria Milazzo e Valeria Trucco ha provato a regalare a Torino un successo preziosissimo ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - prima sconfitta di Venezia! Impresa di Broni - Schio si avvicina : Si è disputata la 12^ giornata della Serie A1 di Basket femminile e non sono mancati i colpi di scena. La capolista Venezia, infatti, è incappata nella prima sconfitta stagionale: le lagunari sono crollate sul campo di Broni per 74-68, le padrone di casa hanno piazzato un fenomenale 19-7 nell’ultimo quarto e sono così riuscite a realizzare l’Impresa grazie in particolar modo ai 35 punti della stellare Wojta mentre alla capolista non ...

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di Ragusa : Con l’inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Steinberga trascina Venezia in casa del Basket Landes nel primo turno a eliminazione diretta : Dopo aver affrontato il girone della prima fase vincendo le tre partite in casa e perdendo le tre in trasferta, l’Umana Reyer Venezia esordisce nella fase a eliminazione diretta di EuroCup con un successo in trasferta. A fare le spese delle ragazze di Andrea Liberalotto sono le francesi del Basket Landes, sconfitte per 68-77 nonostante i 15 punti di un simbolo del Basket d’Oltralpe, Celine Dumerc, i 12 di Mamignan Touré e gli 11 di ...

Basket femminile - Nicole Romeo approda a Ragusa da Girona. Dopo la Nazionale - esordio in Serie A1 : Dopo aver debuttato con la maglia della Nazionale nell’ultima finestra di qualificazione agli Europei 2019, per Nicole Romeo arriva anche l’ora del debutto in Serie A1. L’occasione gliela fornisce la Virtus Eirene Ragusa sponsorizzata Passalacqua, che ha deciso di formalizzarne l’acquisto. Nicole Romeo, classe 1989, possiede il doppio passaporto italiano ed australiano, e in virtù di questa caratteristica è stata chiamata ...

Basket femminile - definite date e sede della Coppa Italia 2019 : si gioca a San Martino di Lupari a inizio marzo : Sono state definite le date e la sede della Coppa Italia 2019 per quanto riguarda il Basket femminile. La manifestazione, riservata alle prime otto classificate alla fine del girone di andata di Serie A1, si terrà al PalaLupe di San Martino di Lupari nei giorni 1, 2 e 3 marzo dell’anno che sta per arrivare. In un primo momento la Coppa Italia si sarebbe dovuta giocare a Campobasso (dove invece è stato mantenuto l’analogo trofeo per ...

Basket – I provvedimenti disciplinari di Serie A e Serie A1 femminile : l’elenco dei ‘cattivi’ sotto le feste : Tanto lavoro per il giudice sportivo anche sotto le feste: ecco i provvedimenti disciplinari per le gare del 25 e 26 dicembre di Serie A e per le gare del 22 dicembre di Serie A1 femminile Il Basket italiano non si ferma nemmeno sotto le feste! Le gare giocate sotto Natale si sono portate dietro la consueta lista dei ‘cattivi’ ai quali non è arrivato il classico carbone, ma ammende e squalifiche da parte del giudice sportivo. ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia supera Empoli e chiude imbattuta il girone d’andata - successi anche per Schio e Ragusa : Si è concluso questa sera con l’undicesima giornata il girone di andata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria di Vigarano su San Martino di Lupari, in campo oggi le altre dieci formazioni. Poche le sorprese da registrare in questa giornata: Venezia ha superato Empoli confermandosi capolista, così come Schio ha sconfitto Sesto San Giovanni rimanendo seconda a quattro punti ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Vigarano batte San Martino di Lupari nell’anticipo : Vittoria importante della Meccanica Nova Vigarano nell’anticipo dell’undicesima giornata della Seire A1 di Basket femminile. Le emiliane hanno sconfitto 61-53 la Fila San Martino di Lupari e con questi due punti fanno un passo importante in classifica in ottica qualificazione alla Coppa Italia. Ottima prova tra le padrone di casa per Feyona Fitzgerald, che ha messo a referto 17 punti, mentre alle venete non sono bastati i 19 punti di ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Empoli per chiudere imbattuta il girone d’andata - Schio contro Sesto San Giovanni per rimanere in scia : Tutto pronto per l’undicesima e ultima giornata del girone di andata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Calendario anomalo vista la vicinanza delle festività natalizie: un anticipo in campo questa sera e le altre cinque partite alle ore 20.30 di domani. La classifica vede saldamente al comando Venezia, già sicura di chiudere in testa a metà campionato grazie ai quattro punti di vantaggio su Schio. Maggior equilibrio nelle parti ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio cade in Russia - contro il Nadezhda arriva la settima sconfitta consecutiva : arriva anche la settima sconfitta per Schio nell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Ad Orenburg, in Russia, nella settima e ultima giornata del girone di andata della prima fase, il Nadezhda supera la formazione veneta con il punteggio di 67-51. Fatale alle ragazze di Pierre Vincent, come spesso purtroppo in questa stagione, un pessimo terzo quarto, in cui la squadra russa è riuscita a guadagnare un buon margine per gestire in ...