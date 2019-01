Basket | 15a giornata Serie A 2019 | Bologna espugna Varese nel posticipo

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Milano fatica ma vince a Trieste. Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Resta soltanto una partita (il posticipo tra Varese e Virtus Bologna) per chiudere la quindicesima giornata, ultimo turno del girone di andata della Serie A 2018-2019 di Basket. Diverse erano le formazioni in lotta per un posto tra le prime otto, necessario per accedere alle Final Eight della Coppa Italia 2019. A strappare gli ultimi biglietti disponibili sono state Brindisi e Bologna (che approfitta delle sconfitte di Trieste e Trento e si ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Brescia supera Venezia - Sassari espugna Cantù e va alle Final Eight : I due anticipi del sabato aprono la 15a giornata che chiude il girone d’andata della Serie A di Basket. La Germani Basket Brescia si rialza dopo tre sconfitte consecutive e batte la Reyer Venezia per 72-70. Una vittoria importante per i lombardi che salgono a quota 12 punti ed abbandonano le zone pericolose della classifica; mentre per la squadra di De Raffaele si tratta del terzo ko nelle ultime quattro partite ed ora il secondo posto è ...