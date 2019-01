Auto | il Gruppo Bossoni vicino anche ad ' Agricar'

GR : Auto investe gruppo di pedoni a Laax - un morto e un ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Gruppo Volkswagen - Da Apple e Porsche al comando delle Autonome : Il Gruppo Volkswagen investe ancora sulla guida autonoma: ha infatti scelto il nuovo responsabile del progetto di ride-hailing MaaS, che dirigerà anche lo sviluppo dei veicoli commerciali. Da Apple per lavorare sulla guida autonoma. Si tratta del quarantasettenne tedesco Alexander Hitzinger, che vanta un interessante curriculum: inizialmente impegnato in Formula 1 con il team Red Bull Racing, ha poi lavorato per la Porsche e ha trascorso un ...

Palermo - autista dell'Autobus massacrato di botte da un gruppo di ragazzi : E' stata definita una vicenda incresciosa dal presidente dell' Amat, Michele Cimino, che ha commentato quanto accaduto a Palermo ed espresso la sua solidarietà all' autista 49enne che è stato ...

Un gruppo di ultras del Bologna ha aggredito un pullman di ultras del Torino fermo in un Autogrill della Toscana : Un gruppo di ultras del Bologna ha aggredito un pullman di ultras del Torino fermo in un autogrill della Toscana. Entrambe le tifoserie organizzate viaggiavano in direzione sud: il Bologna giocherà oggi pomeriggio alle 15 in casa del Napoli, il

Il Gruppo Grimaldi premiato da Fiat Chrysler Automobiles : Il Gruppo Grimaldi ha recentemente ricevuto due nuovi importanti riconoscimenti da Fiat Chrysler Automobiles , FCA, . Lo scorso 29 novembre, durante la Logistics Carrier Conference organizzata a ...

Autonomia : Gruppo Zaia - parole del ministro Salvini decisive : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “A cinque giorni dal Santo Natale, le parole di stamane del Vice premier Salvini che, prima a Radio 1 Rai ‘Radio Anch’io’, ribadite poi in occasione della sottoscrizione di un protocollo d'intesa all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, sono destinate a diventare il re

Autonomia : Gruppo Zaia - M5S rispetti volontà democratica - i veneti hanno votato Sì : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Ci sono milioni di cittadini di alcune regioni, Veneto in testa, che chiedono a gran voce un Paese più responsabile e dinamico. E ci sono alcuni, pochi, per lo più interessati, che lottano per mantenere la propria personale posizione. E’ giunto il momento che il Movim

Autoparco di Genova - Spinelli risponde alla Cgil : "Autotrasporto sempre caro al nostro gruppo" : Il Gruppo Spinelli, avendo partecipato alla gara, che per dovere di cronaca è stata sospesa dal TAR a seguito del ricorso di un'altra impresa, si auspica di potersi conseguentemente ritrovare nelle ...

Automazione e industria 4.0 : nuova collaborazione tra Gruppo Inpeco e l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna : Il Gruppo Inpeco, multinazionale svizzera attiva da quasi 30 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di Automazione della medicina di laboratorio, avvia insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una collaborazione di ricerca nel campo biomedicale, legata allo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i principi di Automazione e di industria 4.0. L’attività di ricerca, di ...

Automotive - dalla fusione Biasotti-Utili un gruppo con un fatturato da 400 milioni di euro : Genova - Dall'alleanza ligure-piemontese tra le aziende delle famiglie Biasotti e Utili è nato uno dei più grandi gruppi a livello nazionale dei concessionari 'premium' del settore Automotive. Il ...

Cina - Auto contro gruppo di bambini : 5 morti - si teme il gesto premeditato : Una vera e propria tragedia quella che ha coinvolto un gruppo di bambini di una scuola elementare nella città cinese di Huludao, provincia nordorientale di Liaoning. Nel dettaglio, pare che cinque bambini siano morti, uccisi da un'auto che li ha travolti davanti il vialone della scuola frequentata dai piccoli, causando allo stesso tempo altri 16 feriti, sui quali circola il massimo riserbo in merito alle loro condizioni di salute. Il tutto si è ...