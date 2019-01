Atalanta | Gasperini | Schiero i migliori E la Coppa serve anche per

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : turnover per Gasperini : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 17:30, alla Sardegna Arena avrà luogo Cagliari-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo la squadra di Rolando Maran e la formazione di Gian Piero Gasperini, squadre che si contenderanno il passaggio del turno ai quarti di finale della seconda […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: turnover per Gasperini ...

Atalanta - Pasalic vuole più spazio. Ma per Gasperini non è sul mercato : Scalpita Mario Pasalic, titolare nelle ultime due di campionato come centrocampista centrale in sostituzione dell'infortunato De Roon. Le risposte sono state abbastanza positive dopo un avvio di ...

Mercato Atalanta - Gasperini chiede la riduzione dell’organico : pronte almeno 4 cessioni : L’organico dell’Atalanta è stato costruito tenendo conto dell’Europa League, che però i nerazzurri hanno dovuto abbandonare dopo lo sfortunato doppio confronto con il Copenhagen. Molti dei calciatori che avrebbero dovuto trovare spazio nel corso della stagione sono rimasti al palo o comunque non sono riusciti a mettere a referto un minutaggio soddisfacente. Così, assecondando la volontà di Gasperini, l’attuale rosa ...

Atalanta - Gasperini svela : 'Ilicic? I compagni lo chiamano 'la nonna'' : Io infatti non glielo chiedo mai, quando lo vedo gli dico: "'Ti trovo bene, sei pimpante'", scherza Gasperini ai microfoni di Sky Sport. Gasp su Ilicic: "È veramente attaccato all'Atalanta" "Il ...

Atalanta : Gasperini - ora serve di più : ANSA, - REGGIO EMILIA, 29 DIC - "Ventotto punti rappresentano per noi un buon bottino ma per puntare all'Europa dovremo fare di più nel girone di ritorno. Soprattutto partire meglio rispetto all'...

Atalanta : Gasperini - ora serve di più : ANSA, - REGGIO EMILIA, 29 DIC - "Ventotto punti rappresentano per noi un buon bottino ma per puntare all'Europa dovremo fare di più nel girone di ritorno. Soprattutto partire meglio rispetto all'...

Serie A Atalanta : i convocati di Gasperini per il Sassuolo : Serie A 2018/2019: l’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Sassulo. Non c’è Rigoni.L’Atalanta ha diffuso l’elenco dei convocati per la sfida di domani alle ore 15 in programma al ”Mapei Stadium” contro il Sassuolo. Sono 23 i giocatori scelti da mister Gian Piero Gasperini che, in conferenza stampa, ha dichiarato di aspettarsi una partita difficile.Emiliano Rigoni salterà la ...

Atalanta - Gasperini : "Chiudere gli stadi non è la soluzione" : Vietato parlare d'Europa. Ancora troppe squadre in pochi punti, Gasperini preferisce non sbilanciarsi: "Contro il Sassuolo sarà un match importante, ma allo stato attuale non si può ancora parlare di ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «È un peccato non aver chiuso la partita» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Gasperini Tutte le notizie di Atalanta Per approfondire

Atalanta - Gasperini : 'Affronteremo i più forti e dobbiamo giocare al massimo' : 'Anche se abbiamo avuto alti e bassi, certe partite avremmo potuto indirizzarle altrimenti - spiega Gasperini, a Sky sport - ho la sensazione che la squadra abbia globalmente giocato molto bene e col ...

Atalanta-Juventus - Gasperini sogna lo sgambetto : 'Cristiano Ronaldo in campo sarebbe regalo per gli appassionati' : L'auspicio di vedere in campo l'avversario più atteso, la voglia di fermare la marcia di una squadra sin qui quasi inarrestabile. Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha anticipato sui ...

Atalanta - Gasperini sogna lo sgambetto alla Juventus : 'Un regalo per i tifosi. Vorrei Cristiano Ronaldo in campo' : L'auspicio di vedere in campo l'avversario più atteso, la voglia di fermare la marcia di una squadra sin qui quasi inarrestabile. Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha anticipato sui ...

Atalanta - Gasperini : 'Spero che Ronaldo giochi contro di noi' : BERGAMO - ' Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un'attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi ...

Atalanta-Juventus - Gasperini non ha paura di CR7 : “lo voglio in campo” : Cristiano Ronaldo in dubbio per Atalanta-Juventus dopo che Allegri ha annunciato un turno di stop durante queste feste per CR7 “Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un’attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi giocatori per sostituirlo”. Gian Piero Gasperini non ha paura di CR7 e lo vorrebbe in campo domani contro la sua ...