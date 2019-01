Arrestato nella notte in Bolivia Cesare Battisti ' Presto in Italia per scontare

Silvia Romano - Arrestato in Kenya alto ufficiale per rapimento/ Ntv : "Prigioniera nella zona di Tana Delta" - IlSussidiario.net : Silvia Romano , arrestato in Kenya un alto ufficiale per rapimento . L'emittente Ntv: "Potrebbe essere prigioniera nella zona di Tana Delta"

Tekashi 6ix9ine Arrestato nella notte a New York - a rischio il tour europeo : Tekashi 6ix9ine è finito di nuovo in manette. Non c'è pace per il popolarissimo rapper americano di origine messicana e portoricana che, stando alle notizie riportate dal sempre informatissimo, soprattutto in materia giudiziaria, portale americano TMZ, sarebbe stato tratto in arresto nella notte di domenica a New York, la sua città. I capi di imputazione mossi nei confronti del controverso artista – che soltanto la scorsa settimana aveva ...