Arrestato nella notte in Bolivia Cesare Battisti Mattarella | ' ora presto in Italia'

Arrestato nella notte in Bolivia Cesare Battisti. 'Presto in Italia per scontare ergastolo' : Aveva fatto perdere le sue tracce a dicembre dell'anno scorso dopo la revoca di status di residente permanente in Brasile e l'ordine di estradizione. Deve scontare in Italia una condanna definitiva ...

Napoli - lancia la droga dal tetto : 22enne Arrestato all'Arenella : I carabinieri della compagnia e della stazione Vomero hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio G.A., un 22enne incensurato. I militari hanno bussato alla porta di casa sua, nel ...

Sardegna - 250 grammi di eroina nella pancia : Arrestato un 30enne a Olbia : 250 grammi di eroina purissima divisa in 22 ovuli, che un ragazzo nigeriano di 30 anni, residente in provincia di Cagliari, trasportava nel suo intestino. Sostanza stupefacente che, una volta immessa nel mercato della droga, avrebbe potuto fruttare più di centomila euro. Almeno secondo quanto accertato dagli abili uomini della Guardia di Finanza che l’hanno arrestato la scorsa mattina, proprio mentre sbarcava al porto di Olbia da una nave ...

Uomo accoltellato a morte nella sede di Scientology a Sydney - Arrestato un 16enne : Un giovane di 24 anni è morto, accoltellato nella sede di Scientology nel centro di Sydney, in cui lavorava. Con lui, nel vialetto di accesso alla chiesa a Chatswood, nel nord della città, è stata ferita anche un'altra persona, ricoverata e in condizioni stabili. Poco dopo è stato fermato un adolescente di 16 anni che portava un "coltello molto affilato" con una lama di 20-25 cm.Il centro è aperto pochi anni fa ...

Violenza sessuale su figlie minori della compagna/ Bari - 50enne Arrestato : "Abusi di notte nella cameretta" : Bari, Violenza sessuale su figlie minori della compagna: 50enne arrestato. Gli inquirenti: "Abusi di notte nella cameretta"

La droga per le feste nella pallina di Natale : giovane Arrestato : Mercoledì pomeriggio, nell'ambito di mirati servizi predisposti dalla Questura per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra mobile di Teramo ha arresto un 27enne albanese, scoperto ...

Silvia Romano - Arrestato in Kenya alto ufficiale per rapimento/ Ntv : "Prigioniera nella zona di Tana Delta" - IlSussidiario.net : Silvia Romano, arrestato in Kenya un alto ufficiale per rapimento. L'emittente Ntv: "Potrebbe essere prigioniera nella zona di Tana Delta"

Totò Riina - Arrestato il suo erede il nuovo capo dei capi nella notte a Palermo - Settimo Mineo : Totò Riina morto, ma la Mafia si era riorganizzata, il suo erede Settimo Mineo, 80 anni gioielliere Dopo la morte del boss dei boss Totò Riina, Cosa nostra si era riorganizzata, eleggendo come capo della “Commissione provinciale” di Palermo il gioielliere 80enne Settimino Mineo, già capo del mandamento di Pagliarelli. A rivelarlo è un’inchiesta della Dda palermitana che ha portato al fermo di 46 persone (tra le quali Mineo), ...

Milano - maltrattamento nella scuola dell'infanzia : Arrestato maestro : L'ennesima storia di violenza sui bambini nelle scuole, questa volta è accaduto a Pero, nel milanese, dove un maestro di scuola dell'infanzia è stato disposto agli arresti domiciliari per avere malmenato con schiaffi e spinte i bambini, di età compresa tra i tre e i cinque anni. Gli episodi di violenza registrati dalle telecamere di sorveglianza installate dai carabinieri sono ben quarantatre. Quest'ultimi proprio questa mattina hanno eseguito ...

Nuoro - Arrestato presunto terrorista islamico : "Voleva mettere topicida nella rete idrica" : L'uomo, considerato un lupo solitario, è stato bloccato dagli agenti delle Digos di Cagliari e Nuoro mentre, uscito di casa, stava salendo sul suo furgone. Si sospetta che progettasse un attentato chimico.

Australia - bimba di 7 anni violentata da un 54enne nella scuola di danza : Arrestato : Una bambina di 7 anni è stata aggredita, trascinata nel bagno della scuola di danza che frequentava e abusata sessualmente, da un uomo di 54 anni, Anthony Sampieri. E' quanto accaduto a Sydney, in Australia, all'inizio di novembre. Gli altri presenti si sono resi conto di quel che stava accadendo e sono intervenuti. Ora l'uomo è stato arrestato dopo essere stato dimesso dall'ospedale per i traumi subiti dal successivo pestaggio. Dovrà rispondere ...