Arrestato in Bolivia Cesare Battisti 

Bolivia - l’Interpol ha Arrestato Cesare Battisti : si trovava a Santa Cruz de la Sierra : L’operazione si è conclusa alle 17 di sabato 12 gennaio (quando erano le 22 in Italia) a Santa Cruz de la Sierra, città situata nell’entroterra della Bolivia. Una squadra speciale dell’Interpol composta da investigatori italiani ha fermato Cesare Battisti mentre camminava tranquillo per strada, da solo in mezzo alla gente. L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, 64 anni, indossava una barba finta per camuffarsi, pantaloni, una ...

Cesare Battisti Arrestato in Bolivia - era ricercato dal 14 dicembre. Aveva barba finta e non ha opposto resistenza : L’ipotesi di chi lo cercava da più di un mese è che avesse trovato riparto in Bolivia. Ed è, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, che Cesare Battisti è stato arrestato da una squadra dell’Interpol. Condannato in contumacia all’ergastolo in Italia, per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo era da tempo nel mirino delle autorità italiane. E dal 14 ...

