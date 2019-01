Arrestato Cesare Battisti in Bolivia Preso a Santa Cruz

Cesare Battisti Arrestato : altri 50 terroristi rossi latitanti all'estero - chi sono : ... a patto che i destinatari non fossero ricercati per atti diretti contro lo Stato francese e avessero rinunciato a ogni forma di violenza politica. La Francia in questi anni ha quindi dato ospitalità ...

Cesare Battisti Arrestato - Torregiani : “Sono esausto - ma questa è la volta buona. Se trova un escamotage è da scriverci un libro” : Nel 1979 Cesare Battisti ha ucciso suo padre, gioielliere. E durante la stessa sparatoria lui è stato ferito, perdendo l’uso delle gambe. Da allora Alberto Torregiani è su una sedia a rotelle e da anni si batte per l’estradizione del terrorista dei Pac. Anni di speranze, delusioni e impegno in prima persona chiedendo “giustizia, non vendetta”. “È fatta. Credo sia la volta buona”, ha detto Torregiani ...

Cesare Battisti Arrestato in Bolivia - si va verso l’estradizione : «Un aereo italiano è già in volo» : Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile (da Twitter)Cesare Battisti, nozze in Brasile ...

Cesare Battisti Arrestato in Bolivia - Conte : “Lo aspettano le nostre carceri. Aereo già in volo per la Bolivia” : È stato individuato da agenti dell’Aise e dell’Interpol a Santa Cruz, che non l’hanno mai perso di vista in tutti questi anni. La sua fuga dal Brasile era stata pianificata da mesi, e “da giorni gli 007 avevano individuato il rifugio del leader dei Pac in Bolivia“. Il punto di svolta è stata l’elezione di Bolsonaro: con la presidenza dell’ex militare, esponente di estrema destra, si sono intensificati i contatti con le ...

Arrestato in Bolivia Cesare Battisti : Roma, 13 gen., askanews, - Il latitante Cesare Battisti è stato Arrestato stamane in Bolivia da un team di poliziotti italiani e Boliviani. 'Fondamentale - si legge in un tweet della Polizia di Stato -...

Cesare Battisti Arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. Salvini : «Aereo italiano già in volo» : Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia. E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno:...

Cesare Battisti Arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. Salvini : «In Italia tra oggi e domani» : Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia. E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno:...

Cesare Battisti Arrestato in Bolivia - Salvini : “La pacchia è finita”. Il figlio di Bolsonaro : “Piccolo regalo in arrivo” : “Un infame, un vigliacco, un delinquente che merita di marcire in galera”. Con queste parole a SkyTg24 il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato l’arresto in Bolivia di Cesare Battisti, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo condannato in contumacia all’ergastolo in Italia per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta. Il figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Edoardo, ...

Cesare Battisti Arrestato - Salvini : pacchia finita - ora galera a vita : Cesare Battisti è stato 'coccolato dalle sinistre di mezzo mondo' e 'per troppo tempo si è goduto la vita', dice il vicepremier. 'Il mio primo pensiero - aggiunge - va ai familiari delle vittime di ...

Cesare Battisti Arrestato - familiari vittime : "Ora estradizione" - : Dopo la cattura in Bolivia dell'ex terrorista, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, ucciso nel 1979 dai Pac, dice: "Questa storia mi ha svuotato". Adriano Sabbadin, figlio di Lino: "Speriamo che ...

Cesare Battisti Arrestato - familiari vittime : “Ora estradizione” : Cesare Battisti arrestato, familiari vittime: “Ora estradizione” Dopo la cattura in Bolivia dell’ex terrorista, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, ucciso nel 1979 dai Pac, dice: "Questa storia mi ha svuotato". Adriano Sabbadin, figlio di Lino: "Speriamo che sia la volta buona" Parole ...

Cesare Battisti Arrestato - "pacchia finita" : cosa succede ora con l'estradizione : Il deputato federale Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair: "Il Brasile non è più terra di banditi". Salvini...

Cesare Battisti Arrestato in Bolivia : aveva barba finta e non ha opposto resistenza. Possibile estradizione in Italia tra oggi e domani : L’ipotesi di chi lo cercava da più di un mese è che avesse trovato riparto in Bolivia. Ed è a Santa Cruz, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, che Cesare Battisti è stato arrestato da una squadra dell’Interpol. Condannato in contumacia all’ergastolo in Italia, per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo era da tempo nel mirino delle autorità ...

Cesare Battisti Arrestato - Salvini : finita la pacchia | : Dopo la cattura dell'ex terrorista in Bolivia, il ministro dell'Interno commenta: "Merita di finire i suoi giorni in galera". Bonafede: "Giustizia è fatta". Renzi: "Bella notizia. Soddisfatti i figli ...