Ancora cori razzisti negli stadi italiani

Schumacher - la manager : 'Ama tantissimo Corinna'. Ancora mistero sulle sue condizioni : Ma i dettagli sulla condizione del sette volte campione del mondo sono rimasti molto pochi. Dall'incidente, la sua manager Sabine Kehm ha rappresentato la barriera tra la famiglia Schumacher e il ...

Scontri - cori razzisti - vittime : il calcio subisce Ancora le angherie dei "non tifosi" : Era una notte particolare, era la notte di Santo Stefano, era la notte che chiudeva una giornata di calcio, proprio nel giorno del protomartire della Chiesa Cristiana. Era semplicemente la notte di San Siro: Inter contro Napoli, la terza contro la seconda in classifica alla 18esima giornata....Continua a leggere

Maradona : "Ricordo Ancora i cori razzisti contro di me. Mi sento napoletano e vicino a Koulibaly" : "Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito i cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano 'Benvenuti in Italia'. Mi sento ancora più napoletano e oggi voglio essere vicino a Kalidou Koulibaly". Lo scrive sul proprio profilo Facebook, Diego Armando Maradona, che posta anche una foto in cui tiene addosso la maglia numero 26 di Koulibaly. "Spero che questo episodio - conclude Maradona - segni ...

Boateng : "Per chi fa cori razzisti noi di colore siamo scimmie. Tolleranza zero è Ancora solo uno slogan" : Kevin Prince Boateng dice la sua sulla vicenda dei cori razzisti che hanno coinvolto il collega Kalidou Koulibaly durante il match Inter-Napoli del 26 dicembre: "Mi sono sentito male per lui e per chi ha dovuto assistere alla scena provando dolore".Queste le parole del 31enne campione, ex milanista e ora al Sassuolo, che non riesce proprio a non mettersi nei panni di Koulibaly, raccontando il suo dispiacere al Corriere della Sera:Questo è ...

STRAGE NELLA DISCOTECA DI CORINALDO/ Ultime notizie - le indagini : Ancora molti punti oscuri sulla tragedia : CORINALDO, STRAGE alla DISCOTECA Lanterna Azzurra: le Ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Sciolta la prognosi per tre feriti della discoteca di Corinaldo. Altri tre sono Ancora in terapia intensiva : sono saliti a tre i pazienti degli Ospedali Riuniti di Ancona, rimasti feriti nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, per i quali è stata Sciolta la prognosi. Non sono più in rianimazione, ma in reparti per acuti, dove si trova anche un altro paziente con prognosi ancora riservata.Altri tre pazienti, tutti in prognosi riservata, sono ancora presso le terapie intensive: uno è in ventilazione assistita e due ...

Tragedia di Corinaldo - 'Ancora da insediare la commissione per la sicurezza dei pubblici spettacoli' : ... così come l'attuale , pur ad un anno dal suo insediamento, , non hanno provveduto ad insediare la commissione comunale per la sicurezza dei pubblici spettacoli ed intrattenimenti prevista dalla ...