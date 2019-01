Amadeus a Domenica In | concorrenza con Maria De Filippi | la battuta di Fiorello

Amadeus a Domenica In. Venier : “Quello che tocca lui diventa oro” : Domenica In: Amadeus si racconta e lancia la nuova edizione di Ora o mai più “Tutto quello che tocca diventa oro, perchè i suoi programmi vanno alle stelle”: con queste parole oggi a Domenica In Mara Venier ha presentato Amadeus, che si è raccontato a 360 gradi rilasciando una lunga intervista. Il conduttore di Soliti Ignoti ha parlato, ovviamente, della seconda edizione di Ora o mai più, che partirà sabato prossimo. A tal proposito ...