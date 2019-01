Addio alla finanza | Siena riparte da export e turismo 

Addio alla pancetta : alle donne adesso fa schifo : C’era un tempo in cui si dice che le donne fossero attratte dall’uomo con la pancetta, sarà che quella protuberanza evocasse nella donna un senso di protezione, non foss’altro per il fatto che, normalmente, l’uomo con la pancetta è quello che, almeno nell’immaginario collettivo, ha realizzato i propri traguardi e se li gode riducendo eventuali altri sforzi che magari potrebbero attentare al volume della pancetta. Insomma, c’era un tempo in cui ...

L’incubo di Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 - perché ha detto Addio a Jon Snow e alla serie : Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 ha capito che era giunto il momento di chiudere definitivamente con la serie. In una lunga intervista con GQ Magazine Australia, l'interprete di Jon Snow ha confidato che, per quanto l'esperienza con la serie sia stata una delle più belle della sua vita, è stata comunque estenuante dal punto di vista fisico e mentale. Per descrivere meglio il suo stato, Kit Harington ha usato le parole "distrutto" ...

Addio a Silvano Dalla Libera - che sfidò la politica miope trebbiando il suo mais ogm : Guardando una piantina satellitare del nord Italia, si nota una grande V bianca sopra Venezia: in mezzo c’è Vivaro. Un luogo non facile da abitare e coltivare, specialmente dopo la guerra, quando nasceva il 20 ottobre 1946 Silvano Dalla Libera. A dieci anni abbandonava gli studi per l’incendio che

VIDEO Massimiliano Allegri corteggiato dal Real Madrid : sarà Addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...

Morto Paolo Donati - Addio a 78 anni al musicologo che inventò programmi cult alla radio : Si è spento ieri in una clinica romana Paolo Donati, musicologo ed esperto di lirica. In Rai è stato una figura fondamentale, fondatore alla radio pubblica di trasmissioni come "La Barcaccia", vero e proprio cult per appassionati melomani, da cui nacque un'idea di divulgazione della musica classica e della lirica colta e lieve allo stesso tempo.Continua a leggere

Fabio Fazio - l'Addio alla Rai e un destino atroce : l'ultima beffa si chiama Belen Rodriguez : La nuova Rai di Lega e M5s, il prossimo anno, potrebbe non prevedere Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai 1. Come si dice da giorni, il conduttore potrebbe essere declassato e tornare su Rai 3. E l'ultima indiscrezione indica un Fazio in partenza, che non sarebbe disposto ad accettare l'addio alla

Fabio Fazio - l'indiscrezione : verso l'Addio alla Rai - ecco con chi potrebbe firmare : Nel mirino della nuova Rai c'è Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. L'ipotesi che il prossimo anno la domenica sera non sia più sua è sempre più concreta: le voci sull'avvicendamento con Massimo Giletti, di rientro da trionfatore a Viale Mazzini, continuano a rincorrersi. Per Fazio la Rai prospett

Svolta Arrivabene : dall’Addio alla Ferrari ad amministratore delegato della Juventus - il manager si reinventa : Maurizio Arrivabene potrebbe avere un ruolo di spicco nella dirigenza della Juventus dopo l’addio alla Ferrari svelato nelle scorse ore Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della Ferrari, dopo che non gli è stato rinnovato il contratto dal “cavallino” in favore di Binotto, ingegnere che prenderà il suo posto ai box. Il futuro di Arrivabene però non dovrebbe essere distante dal mondo dello sport, dato che ...

Rottura Arrivabene-Ferrari - Briatore avalla l’Addio : “giusto cambiare!” : Flavio Briatore si è espresso in merito al divorzio tra la Ferrari e Maurizio Arrivabene, giunto come un fulmine a ciel sereno “Quest’anno la Ferrari aveva le carte in regola per vincere il mondiale e non l’ha fatto. Quando non si vince le cose devono cambiare e immagino che chi guida la Scuderia di Maranello abbia pensato in questo modo“. Lo dice l’ex team manager, Flavio Briatore, campione del mondo con ...

Vincenzo Nibali vicino alla Trek-Segafredo : giorni decisivi per il rinnovo del contratto. Verso l’Addio alla Bahrein? : Nonostante la stagione invernale ed il gelo, sono giorni caldi per Vincenzo Nibali. Lo Squalo sta vagliando tutte le ipotesi contrattuali per il biennio 2020-2021: c’è in ballo un finale di carriera da correre ancora da protagonista. Come noto, il legame tra i siciliano e la Bahrein Merida scadrà al termine del 2019. Il rinnovo appare tutt’altro che scontato. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, in pole-position vi sarebbe ...

Ciclismo - Nibali medita un sorprendente Addio alla Bahrain : già in programma un incontro con un nuovo team : Il corridore siciliano potrebbe lasciare la Bahrain-Merida al termine dell’attuale stagione, in programma un incontro con un nuovo team La permanenza di Vincenzo Nibali alla Bahrain-Merida non è più così scontata, lo Squalo infatti medita l’addio al termine del 2019. Se fino a qualche mese fa non c’erano dubbi sulla continuazione del rapporto tra il corridore siciliano e la formazione voluta dal principe Nasser bin Hamad ...

Deschamps e il suo Addio alla Juventus : 'È stato un mio errore - non dovevo farlo' : La stagione calcistica è momentaneamente in stand-by per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori in questi ultimi giorni sono approdati a Dubai dove, oltre a stare al caldo, hanno partecipato al Globe Soccer Awards, l'evento che premia i migliori giocatori e allenatori dell'anno. Durante la manifestazione è stato premiato Cristiano Ronaldo come miglior calciatore, mentre Didier Deschamps è stato insignito del titolo di miglior tecnico ...

Bmw dice Addio alla i8 : al suo posto una ibrida da 700 CV? [FOTO] : La Casa di Monaco non realizzerà un’erede della sportiva ibrida i8 ma al suo posto dovrebbe arrivare un bolide estremo firmato dal reparto M dotato di meccanica elettrificata da 700 CV Bmw rivede la strategia delle sue sportive ecosostenibili mandando in pensioni nel prossimo futuro la sportiva ibrida i8 che potrebbe essere sostituita sempre da una vettura elettrificata, ma questa volta realizzata dal reparto sportivo “M” della Casa di ...

Pensioni - la fregatura per i dipendenti statali : Addio alla buonuscita - quando potranno riscuoterla : Pessime notizie per i dipendenti statali che hanno intenzione di andare in pensione sfruttando lo scivolo della quota 100 con la finestra prevista per il prossimo luglio. Secondo quanto riporta il Messaggero, il lavoratore che smette di lavorare in anticipo dovrà attendere la buonuscita per un bel p