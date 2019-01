800 milioni per la sanità siciliana | incontro a Ragusa

Fca - accordo in Usa sul diesel : paga 800 milioni di dollari. Titolo sale in Borsa : NEW YORK - Fca prova a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle negli Stati Uniti il caso del diesel. La casa automobilistica ha raggiunto un accordo per risolvere i contenziosi sulle emissioni:...

Emissioni diesel - FCA - 800 milioni di dollari per chiudere la causa negli Usa : Il gruppo Fiat Chrysler dovrebbe pagare più di 700 milioni di dollari per chiudere la causa civile avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla presunta istallazione di software illegali per il controllo delle Emissioni su migliaia di veicoli diesel. L'accordo, secondo la stampa americana, dovrebbe essere annunciato già oggi dopo le indiscrezioni di ieri su un'imminente chiusura delle trattative in corso da ormai diversi ...

Pokemon GO : le entrate totali dello scorso anno sfiorano 800 milioni di dollari con un crescita del 35% rispetto al 2017 : Come riporta Sensortower, Pokémon GO ha aumentato le entrate dal titolo del 35% rispetto al 2017 lo scorso anno arrivando a ricavare circa 795 milioni di dollari in tutto il mondo. Il gioco è arrivato a tale traguardo grazie a un forte dicembre che ha visto la spesa dei giocatori globali su App Store e Google Play superare i $ 75 milioni, un aumento del 32% rispetto ai $ 57,2 milioni spesi nello stesso mese del 2017.Un lancio coerente di nuove ...

Golf - Tiger Woods tra le 10 celebrità più ricche d'America con un patrimonio di 800 milioni di $ : Tiger Woods è nella Top 10 di Forbes delle celebrità più ricche degli Stati Uniti . Il Golfista californiano è al nono posto, accanto all'autore James Patterson, con un patrimonio stimato di 800 ...

James Pallotta - la tentazione di vendere la Roma al re saudita : l'affare da 800 milioni : Insomma, la strategia delle plusvalenze, soprattutto, se non hai più un ds alla Walter Sabatini che è capace di scovare campioncini in giro per il mondo, rischia di trasformare la Roma in una squadra ...

Papa Francesco : 'Nel mondo 800 milioni di esclusi - c'è tanto da fare' - : Bergoglio ha parlato alla comunità scientifica della Pontificia Accademia delle Scienze auspicando anche uno sviluppo che sia allo stesso tempo integrale e sostenibile: "I cambiamenti globali sono ...

La 'rivoluzione Iliad' causa un buco da 800 milioni di euro in TIM - che si salva con Kena Mobile : Per la telefonia Mobile, questi ultimi mesi sono stati davvero caldi. L'arrivo di Iliad , in primo luogo, ha aperto ad un generale calo delle tariffe telefoniche e, di conseguenza, ad un minor ricavo ...

Tim - rosso di 800 milioni nei primi 9 mesi con svalutazione da 2 miliardi. A rischio l'obiettivo sul debito : MILANO - Conti in rosso nei primi nove mesi per Tim, che registra una perdita di 800 milioni legata, spiega la società, alla svalutazione dell'avviamento domestico per 2 miliardi senza la quale l'...

Tim va in rosso per 800 milioni con le svalutazioni e non centra l’obiettivo sul debito : La società ha chiuso in rosso il bilancio dei primi 9 mesi del 2018, con una perdita di 800 milioni, dopo la svalutazione dell'avviamento domestico per 2 miliardi. Senza le svalutazioni l'utile netto si sarebbe attestato a 1,2 miliardi di euro. Vivendi all’attacco: «Gestione di Elliott fallimentare»...