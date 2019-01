WTA Hobart – Sofia Kenin si prende il primo titolo della carriera | asfaltata in finale la

WTA Hobart - Karolina Schmiedlova e Sofia Kenin in finale : Anna Karolina Schmiedlova e Sofia Kenin sono le finaliste dell'"Hobart International", torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento della città neozelandese, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (insieme a Sydney). In semifinale la slovacca, numero 77 del ranking mondiale, si è imposta per 7-6 (7-2) 4-6 6-2, in due ore e mezza di gioco, sulla ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : prima finale in carriera per Sofia Kenin - sfiderà Anna Karolina Schmiedlova : finale inedita, quella del torneo WTA di Hobart: a sfidarsi saranno Anna Karolina Schmiedlova e Sofia Kenin. La ceca supera in tre set (7-6(2) 4-6 6-2) la svizzera Belinda Bencic, mentre l’americana è in grado di prevalere per 6-2 6-4 sulla francese Alizé Cornet. La prima semifinale, una vera battaglia, dura oltre due ore e mezza, e quasi la metà di questo tempo è occupata dal solo primo set. Quasi ogni gioco è estremamente lottato, ...

Tennis - WTA di Hobart : cadono le ‘stelle’ Garcia e Buzarnescu : Garcia e Buzarnescu già fuori nel torneo WTA di Hobart, appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open Subito sorprese nell'”Hobart International”, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento della città neozelandese, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (insieme a Sydney). E’ uscita di scena ...

Tennis - WTA Hobart 2019 : Mihaela Buzarnescu testa di serie numero uno - non ci sono italiane al via : Il torneo WTA International di Hobart è uno dei due che precedono gli Australian Open, infatti verrà giocato in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale: le principali giocatrici del circuito mondiale hanno scelto Sydney, e così la numero uno del seeding sarà la romena Miaela Buzarnescu, runner up della scorsa edizione. Non difenderà il titolo la belga Elise Mertens, che sarà a Sydney, mentre la numero due sarà la cinese ...