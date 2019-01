Volley | A1 Femminile | Busto Arsizio si rinforza al centro con Martina Samadan

DIRETTA CASALMAGGIORE FIRENZE / Streaming video e tv : le lombarde dominano i precedenti - Volley Femminile - : DIRETTA CASALMAGGIORE FIRENZE: Streaming video e tv della partita di volley femminile di Serie A1, in programma oggi 12 gennaio 2019.

Volley Femminile - serie A1. 16ma giornata : Novara a Bergamo per scongiurare la crisi. Conegliano-Monza il big match : Si disputa nel weekend in arrivo il terzo turno in otto giorni, il sedicesimo in assoluto del massimo campionato femminile che regala ogni settimana sorprese ed incertezza ma anche tanto spettacolo agli appassionati. La capolista Igor Gorgonzola Novara, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, deve fare i conti con una trasferta tutt’altro che agevole sul capo di una Zanetti Bergamo che ha vinto sette delle ultime nove partite ...

Volley Femminile - serie A1. 16ma giornata : Novara a Bergamo per scongiurare la crisi. Conegliano-Monza il big match : Si disputa nel week end in arrivo il terzo turno in otto giorni, il sedicesimo in assoluto del massimo campionato femminile che regala ogni settimana sorprese ed incertezza ma anche tanto spettacolo agli appassionati. La capolista Igor Gorgonzola Novara, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, deve fare i conti con una trasferta tutt’altro che agevole sul capo di una Zanetti Bergamo che ha vinto sette delle ultime nove partite ...

Volley : A1 Femminile - Busto fa il colpaccio a Monza : La cronaca. Primo set. Subito break delle ospiti, 2-0,, brave a mantenersi a distanza con il muro di Herbots su Begic, 3-1. Monza pareggia prontamente con Ortolani e Melandri, muro su Grobelna,, 3-3, ...

Volley : A1 Femminile - Busto vince al tie break a Monza : La cronaca. Primo set. Subito break delle ospiti, 2-0,, brave a mantenersi a distanza con il muro di Herbots su Begic, 3-1. Monza pareggia prontamente con Ortolani e Melandri, muro su Grobelna,, 3-3, ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 15^ giornata - Busto Arsizio batte Monza al tie-break : Busto Arsizio ha sconfitto Monza per 3-2 (23-25; 25-18; 25-19; 21-25; 15-10) nel posticipo della 15^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Farfalle hanno espugnato la Candy Arena e hanno conquistato l’attesissimo derby lombardo, ma rimangono al quinto posto in classifica a un punto di distacco dalle brianzole che conservano la quarta piazza alle spalle delle corazzate Novara, Scandicci e Conegliano. Le ragazze di coach Mencarelli ...

Volley Femminile - serie A1 2019 - 15ma giornata. Egonu dice 44 ma non basta a Novara : Scandicci vince il big match e avvicina la vetta : Scandicci corsara nello scontro al vertice della quindicesima giornata in serie A1 femminile. La Savino del Bene infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate alla capolista Novara che resta comunque in testa alla classifica. match spettacolare ed emozionante che conferma le difficoltà della formazione piemontese in questa fase della stagione e una certa involuzione nel gioco e, allo stesso tempo, la crescita della squadra di ...

Volley Femminile - serie A1 2019 - 15ma giornata. Egonu dice 44 ma non basta a Novara : Scandicci vince il big match e avvicina la vetta : Scandicci corsara nello scontro al vertice della quindicesima giornata in serie A1 femminile. La Savino del Bene infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate alla capolista Novara che resta comunque in testa alla classifica. match spettacolare ed emozionante che conferma le difficoltà della formazione piemontese in questa fase della stagione e una certa involuzione nel gioco e, allo stesso tempo, la crescita della squadra di ...

Volley Femminile - Europei 2019 : tutte le squadre qualificate. Italia tra la magnifiche 24 - caccia al titolo in estate : Si è delineato il quadro completo delle squadre qualificate agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Per la prima volta nella storia, la rassegna continentale prevede la partecipazione di ben 24 Nazionali e lo svolgimento in addirittura quattro Paesi: quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni gruppo accedono alla fase ...

Volley Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (9 gennaio) - assegnati gli ultimi pass : Si sono concluse le Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, oggi si sono disputate le 12 partite della sesta giornata e così si è delineata la situazione. Questa fase preliminare metteva in palio 12 pass per la rassegna continentale che si disputerà dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia e a cui sono già ammesse altre 12 formazioni (cioè i Paesi organizzatori e le Nazionali meglio piazzate ...

Volley : A1 Femminile - Novara-Scandicci è il match clou della 15a giornata : Turno di riposo per l'Imoco Volley Conegliano, mentre l'incrocio per il quarto posto tra Saugella Team Monza e Unet E-Work Busto Arsizio si disputerà giovedì sera in diretta esclusiva su Rai Sport + ...

Volley Femminile - analisi preolimpico : sarà Italia-Olanda per volare a Tokyo 2020. Azzurre contro la storica bestia nera : Dopo la fantastica medaglia d’argento conquistata ai Mondiali, l’Italia punta sempre più in alto e vuole essere assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il sogno è quello di salire sul podio a cinque cerchi per la prima volta nella nostra storia. La Nazionale, però, dovrà prima qualificarsi per i Giochi e la missione non sarà sicuramente delle più semplici: nulla di complicato e di impossibile ma staccare il pass per il ...

Volley Femminile - Serie A1 2019. 15ma giornata : leadership in palio nello scontro al vertice tra Novara e Scandicci : Fuga o ribaltone? Il primo turno infrasettimanale del 2019 di Serie A1 femminile offre un piatto ricchissimo che si consuma al Palasport di Novara dove si affrontano le prime due della classe: la capolista Igor Gorgonzola che, nel periodo natalizio, tra Santo Stefano e l’Epifania, ha “sporcato” la sua marcia trionfale, uscendo sconfitta al tie break nelle sfide contro Cuneo e Brescia ma che finora non ha perso un colpo negli ...

Volley Femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con Olanda e Belgio : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 2 a domenica 4 ...