Vivi un 2019 ricco di bellezza | arte e natura | da scoprire e proteggere ogni giorno

Tour Down Under 2019 : la nuova stagione di Elia Viviani inizia in Australia. Che sfida a Caleb Ewan e Peter Sagan per le volate! : Anche quest’anno la stagione di Elia Viviani inizierà in Australia, con il Tour Down Under che rappresenterà l’occasione perfetta per ricominciare subito la propria striscia di vittorie. Il 29enne veronese lo scorso anno conquistò sulle strade australiane il primo dei diciotto successi stagionali, che lo hanno fatto diventare il corridore più vincente del circuito. Il capitano della Deceuninck-Quick Step avrà quindi l’obiettivo di vincere almeno ...

Ciclismo - presentata a Dubai la prima edizione dell’UAE Tour 2019. Presenti Vincenzo Nibali ed Elia Viviani : Non mancheranno i migliori corridori al mondo nella prima edizione dell’UAE Tour, che prenderà il via il 24 febbraio e si concluderà il 2 marzo negli Emirati Arabi. La corsa, senza dubbio uno dei primi grandi appuntamenti della prossima stagione, è stata presentata oggi presso il circuito di Formula 1 di Yas Marina (Dubai). Tra le tante stelle che nobiliteranno l’appuntamento impossibile non citare il campione del mondo in carica, lo ...

Viviani : 'Nel 2019 sogno la Milano-Sanremo' : ... quella al campionato italiano di Darfo Boario Terme è stata la vittoria più bella dell'anno ' ha spiegato Viviani, che assieme alla compagna e azzurra Elena Cecchini , campione del mondo nella ...

Dall’addio di Gaviria alla Quick Step al Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani estasiato : “sembra quasi il Giro dei sogni” : L’annata quasi perfetta di Elia Viviani e il Giro d’Italia 2019: le parole del ciclista italiano della Quick Step Floors E’ stata presentata la scorsa settimana l’edizione 2019 del Giro d’Italia. Presente alla presentazione ufficiale, anche Elia Viviani, che ha raccontato le sue prime impressioni riguardo il percorso della Corsa Rosa. Interpellato durante L’Arena, la maglia ciclamino dell’edizione ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Vi racconto la mia annata perfetta. Giro d’Italia 2019? Sembra quello dei sogni” : Elia Viviani ha concluso una grandissima stagione durante la quale ha conquistato 18 successi, l’uomo più vincente della stagione tra i professionisti. Il ciclista veronese ha fatto visita alla redazione de L’Arena dove ha raccontato la sua annata perfetta: “Le giornate negative sono limitate a due: la mancata vittoria alla Gand-Wevelgem e la Sanremo dove qualcosa mi è mancato. È stata una scelta perfetta quella di correre due ...

Ciclismo - Elia Viviani : 'I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo. In primavera punto a Milano-Sanremo e Gand' : Per questo l'insidioso percorso dei Mondiali 2019 che si terranno nello Yorkshire , Gran Bretagna, non può far paura, come ha spiegato lo stesso Viviani ad OA Sport: ' Sicuramente la rassegna iridata ...

Ciclismo - Elia Viviani : “I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo. In primavera punto a Milano-Sanremo e Gand” : La stagione 2018 ha consacrato Elia Viviani come il velocista più forte del mondo. Sarebbe riduttivo, tuttavia, catalogare il 29enne veneto come un semplice sprinter. Il campione olimpico dell’omnium a Rio 2016 è diventato ormai un corridore completo, capace di reggere egregiamente sugli strappi, dunque adatto anche a classiche impegnative dal punto di vista altimetrico. Ricorderete la vittoria al Campionato Italiano lo scorso mese di ...