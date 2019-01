Vino | Rolfi | ' Valtellina protagonista delle Olimpiadi 2026'

Lombardia : Rolfi - quasi 12 mln euro per Ocm Vino (2) : (AdnKronos) - L'importo complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 200.000. Il contributo massimo concedibile è pari al 40 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta per le micro, piccole e medie imprese agricole e di trasformazione e par