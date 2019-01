VIDEO Harden NBA | 43 punti e tripla doppia per “Il Barba” Houston travolge Cleveland

NBA – Antetokounmpo decapita James Harden : il passaggio è una fucilata dritta… sulla faccia del ‘Barba’! [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo colpisce James Harden con un passaggio dalla violenza inaudita: il tentativo di assist si trasforma in una fucilata e fa il giro dei social Giannis Antetokounmpo e James Harden sono due dei principali candidati per la corsa al titolo di MVP della regular season, viste le grandi prestazioni che offrono ogni notte rispettivamente per Bucks e Rockets. Ieri notte si sono affrontati in un vero e proprio big match che ha ...

NBA - il pazzo finale di Warriors-Rockets : Harden decide la gara con una serie di magie [VIDEO] : Warriors-Rockets è stata la partita dell’anno sino ad ora, un Harden pazzesco ha trascinato Houston alla vittoria su Curry e soci 134-135, è il punteggio della gara più bella della notte, forse già la più bella della stagione NBA. Warriors e Rockets si sono dati battaglia ad Oakland, con la squadra di D’Antoni che ha avuto la meglio dopo un supplementare. Il finale di gara ed il finale del supplementare, sono stati davvero ...

NBA - James Harden e lo “step back” delle polemiche : come si fa a non fischiare passi? [VIDEO] : NBA, James Harden ed il suo “step back” stanno facendo discutere nel mondo del basket a stelle e strisce: Rubio annichilito, ma sono passi NBA, James Harden ha vinto con i suoi Rockets nella notte contro Utah. Il Barba è stato il mattatore della gara con ben 47 punti messi a segno, alcuni dei quali col suo proverbiale step back che in queste ore sta facendo molto discutere nella NBA. Un movimento oramai consolidato da Harden, ...