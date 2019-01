VIDEO Casalmaggiore-Firenze volley | flash-mob contro la discriminazione femminile per la

oasport

: VIDEO Flash-mob durante Casalmaggiore-Firenze di #volley contro la discriminazione femminile che ci sarà in Arabia… - OA_Sport : VIDEO Flash-mob durante Casalmaggiore-Firenze di #volley contro la discriminazione femminile che ci sarà in Arabia… - zazoomblog : DIRETTA CASALMAGGIORE FIRENZE - Streaming video e tv: le lombarde dominano i precedenti volley femminile -… - volleybergamo : I added a video to a @YouTube playlist -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Momento toccante al PalaRadi di Cremona durante, match valido per la 16^ giornata della Serie A1 di. Le due squadre, in sintonia con la Lega, si sono schierateladelle donne, in particolar modo riguardo alle limitazioni di genere poste in occasione della Supercoppa Italiana di calcio che si giocherà mercoledì prossimo a Jeddah (Arabia Saudita) tra Juventus e Milan. Tutte le giocatrici e l’arbitro sono entrate nel settore denominato “gabbia” inscenando un bellissimomob.MOBLADI GENERE:Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter