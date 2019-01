Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE ANCHE PER UN INCIDENTE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00. PER QUANTO RIGUARDA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 9.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. SULL’A1 IN DIREZIONE NAPOLI, UN INCIDENTE TRA FERENTINO E FROSINONE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 8.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00. PER QUANTO RIGUARDA LA Viabilità, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 7.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA, ANCHE PER UN INCIDENTE APPENA RISOLTO, TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA FERROVIARIA FL6 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN USCITA DA Roma CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI ACILIA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GROTTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA ANCHE PER INCIDENTE, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E L’ARDEATINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI E CODE FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E SI RALLENTA DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 37+000 E’ STATO RISOLTO, PERMANGONO CODE RESIDUE ANCORA IN SMALTIMENTO TRA L’ARDEATINA E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LA ...