' Vi racconto la vita a bordo della Sea Watch'

Basket - il racconto shock di Klaudio Ndoja : “arrivato col barcone rischiando la vita - in campo mi insultano perchè non capiscono” : Klaudio Ndoja , cestista della Bertram Derthona, ha raccontato il suo approdo dall’Albania su un barcone per scappare dai proiettili e dalla guerra Basket , Klaudio Ndoja è un cestista affermato, il quale attualmente milita tra le fila della Bertram Derthona, ma ha militato anche nella blasonata Virtus Bologna. Quest’ultimo ha voluto raccontare la sua storia di immigrato dall’Albania, proprio in un momento storico nel quale ...

Vi racconto la storia di Iris - costretta a combattere per il suo lavoro. E per la sua vita : Iris è una donnina piccola per natura e dai capelli cortissimi per necessità. Lavora come addetta mensa a 15 ore settimanali in una scuola, il minimo contrattuale, per circa cinquecento euro al mese. La sua malattia è lunga e purtroppo tra le più comuni, ma non è un’influenza. La mutua di cui ha diritto, in base al Contratto nazionale applicato al suo settore, finisce. E lei resta con la sua battaglia a cui aggrapparsi per resistere. Tra ...