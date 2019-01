Verissimo Pamela Anderson ho detto tanti no

people24.myblog

: Verissimo: 12 gennaio, Pamela Anderson, Barbara d’Urso e Alessandro Gassmann tra gli ospiti - destefano_fede : Verissimo: 12 gennaio, Pamela Anderson, Barbara d’Urso e Alessandro Gassmann tra gli ospiti - AriannaAmbrosi0 : RT @SanremoAncheNoi: . Verissimo: 12 gennaio, Pamela Anderson, Barbara d’Urso e Alessandro Gassmann tra gli ospiti | Musica e Tv 2.0 https:… - MichelaSapienza : RT @SanremoAncheNoi: . Verissimo: 12 gennaio, Pamela Anderson, Barbara d’Urso e Alessandro Gassmann tra gli ospiti | Musica e Tv 2.0 https:… -

(Di sabato 12 gennaio 2019)sarà ospite nella nuova puntata di “” condotto da Silvia Toffanin, durante l’intervista parla della sua vita sia privata che lavorativa. Durante l’intervistaparla innanzitutto del suo corpo e degli interventi apportati in passato: “Siamo tutti un po’ insicuri del nostro corpo, soprattutto le ragazze. Spero di non essere diventata un modello solo per il mio fisico ma devo dire che quando sono arrivata a Los Angeles tutti facevano interventi al se…..o e ho deciso di farlo anche io”.Poi è arrivato il ripensamento: Quando mi sono trasferita definitivamente in California ho cambiato idea di nuovo e ora mi sento molto a mio agio col mio corpo. La mia immagine dopo Playboy poteva far pensare che io fossi una ragazza un po’ facile, invece proprio lì ho incontrato alcune delle persone più interessanti della mia vita, i miei mentori. Per me è stata una ...