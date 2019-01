: Breaking News #Venezuela:opposizione annuncia protesta - Cyber_Feed : Breaking News #Venezuela:opposizione annuncia protesta - NotizieIN : Venezuela:opposizione annuncia protesta - TelevideoRai101 : Venezuela:opposizione annuncia protesta -

L', che controlla il Parlamentono,ha convocato il 23 gennaio unadi massa contro il presidente, Nicolas Maduro, che giovedì ha giurato per il suo secondo mandato. Il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, punta a estromettere Maduro, considerato un "usurpatore",e chiede un "governo di transizione". In risposta, il ministro delle Carceri, Iris Varela, ha minacciato Guaidò su Twitterndo di avere una cella pronta per lui.Maduro ha bollato l'come "ragazzini".(Di sabato 12 gennaio 2019)