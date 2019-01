Usa - World Bank | Ivanka Trump possibile candidata

Gli sviluppatori di Underworld Ascendant si scUsano per i numerosi problemi e delineano la roadmap per i futuri aggiornamenti : Come riporta Gamespot, OtherSide Entertainment ha ammesso le proprie colpe per il lancio approssimativo di Underworld Ascendant e ha spiegato come intende migliorare il gioco in futuro. In un lungo post sul blog, lo studio riconosce che il titolo era pesantemente buggato e imperfetto al momento del lancio, e che i giocatori potevano aspettarsi qualcosa di più simile a Ultima Underworld. Underworld Ascendant è stato pubblicato a novembre a ...

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : vincono le Fiji. Sconfitti gli Usa - ora in vetta : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Città del Capo, in Sudafrica, trionfo delle Fiji, che in finale superano gli USA, mentre il Sudafrica batte di misura la Nuova Zelanda e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Fiji-USA 29-15 Finale 3° posto Sudafrica-Nuova Zelanda 10-5 Finale 5° posto Spagna-Inghilterra ...

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : completata la fase a gironi. Tre vittorie per Usa - Fiji ed Australia : Oggi è partita a Città del Capo, in Sudafrica la seconda tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : vince la Nuova Zelanda. Sconfitti gli Usa - completa il podio l’Inghilterra : Si è appena conclusa la prima tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, mentre l’Inghilterra batte di misura l’Australia e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Inghilterra-Australia 15-14 Finale 5° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : bis della Nuova Zelanda. Sconfitto il Canada - ancora bene gli Usa : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nuovo trionfo della Nuova Zelanda, questa volta sul Canada, mentre sale sul podio l’Australia, che a fatica supera gli USA, ancora una volta sorprendenti. Finale Nuova Zelanda-Canada 26-14 Finale 3° posto USA-Australia 21-26 Finale 5° ...

Curling - canadesi troppo ubriachi : Nazionale esclUsa da un torneo World Tour : Espulsi perché troppo ubriachi. Questa la motivazione per cui la Nazionale Canadese di Curling maschile è stata esclusa da un torneo World Tour: la formazione capitanata da Ryan Fry, Campione Olimpico di Sochi 2014, non è stata ammessa a disputare il Red Deer Classic di Alberta per “comportamento inaccettabile” come recita il comunicato del comitato organizzatore. Come riporta Europsort, i giocatori avrebbero infatti devastato gli ...