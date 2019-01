Usa | in vendita un secchio da 12 chili di pasta precotta con formaggio | scade tra 20 anni

Civitanova Marche. ChiUsa rivendita di tabacchi e giornali : vendeva cannabis light : Il Questore Antonio Pignataro ha disposto la chiusura di una rivendita di tabacchi e giornali a Civitanova Marche, dove veniva

Usa - in vendita il Chrysler Building : è una delle icone di New York - : Lo riporta il Wall Street Journal: era stato acquistato nel 2008 dall'Abu Dhabi Investment Council per 800 milioni di dollari, poco prima della crisi finanziaria

Usa - in vendita Chrysler Building - edificio simbolo di New York : Il valore del solo terreno è stato stimato a fine 2017 a 679 milioni di dollari.Inaugurato nel 1930, il Chrysler Building è stato per soli undici mesi il grattacielo più alto del mondo con i suoi 319 ...

Usa - su Amazon è in vendita un maglione con Babbo Natale versione Putin - : L'immagine sul maglione ricalca la famosa fotografia del presidente russo a cavallo a torso nudo. Il prezzo del maglione con un Babbo Natale a torso nudo che cavalca un cervo va dai 21,99 dollari ai ...

Usa - vendita di case esistenti : +1 - 9% a novembre : Continua la crescita della vendita di case esistenti negli Stati Uniti. A novembre, il dato comunicato dall' Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR, , ha mostrato una salita dell'1,9% ...

I dati di vendita di Fallout 76 negli Usa sono piuttosto inaspettati : Fallout 76 comincia a passare sotto il vaglio dei primi dati di vendita, raccolti da aziende che si occupano di ricerche di mercato come NPD Group. Gamespot ci dà notizia dei risultati, in termini delle sole copie fisiche distribuite nel mese di novembre, per quanto riguarda il mercato statunitense.Ed è così che il controverso titolo targato Bethesda si piazza al quarto posto, dietro a Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4 e Red Dead ...

Salini Impregilo - la società Lane conclude vendita impianto Usa a Eurovia : Lane, una società del Gruppo Salini Impregilo , ha annunciato la conclusione della vendita della divisione Plants & Pavings ad Eurovia SAS , società che fa parte del Gruppo Vinci . Il corrispettivo, ...

Mediaset - conclUsa vendita piattaforma Premium a Sky : Mediaset ha ceduto a Sky R2, la piattaforma tecnico-amministrativa di Premium di "manutenzione tecnica, attività commerciali e aree analoghe". Lo rende noto un comunicato del Biscione, nel quale si ...

MotoGP - la Ktm mette in vendita a prezzo scontato le moto Usate da Bradley Smith e Pol Espargaró nel Mondiale 2018 : La Ktm ha pubblicato sui propri canali social un'iniziativa molto curiosa: la casa austriaca ha messo in vendita a prezzo scontato le RC16 della stagione 2018 appena conclusa, utilizzate da Bradley ...

Usa - ok vendita armi Egitto per 1 - 2 mld : 2.16 Via libera del dipartimento di Stato Usa alla vendita di armamenti all'Egitto per 1,2 mld di dollari. Il primo contratto riguarda la vendita per circa un miliardo di dollari di 10 elicotteri AH-64E Apache rende noto la Defence Security Cooeration Agency che gestisce le vendite militari. L'Egitto userà questi elicotteri per espandere la sua flotta militare nell'interesse "comune" di Usa ed Egitto per contrastare l'Isis, si legge in una ...

Palermo - conclUsa la trattativa per la vendita del 100% del club : conclusa la trattativa per la cessione del Palermo. La società rosanero ha pubblicato sul proprio sito in cui l'advisor conferma l'avvenuto accordo. L'articolo Palermo, conclusa la trattativa per la vendita del 100% del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Carne sintetica : via libera negli Usa. In vendita dal 2020 : Nonostante l’aumento, registrato negli ultimi anni, di vegetariani e vegani che non consumano Carne o più in generale prodotti di origine animale, in Italia esiste ancora un’ampia maggioranza di persone che consuma Carne di ogni genere. A prescindere dal tipo di Carne si tratta di un alimento di cui pochi riescono a fare a meno. Ed è dagli Stati Uniti che arriva una notizia piuttosto curiosa che si riferisce ad una ...

