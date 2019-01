Usa 2020 | Julián Castro si candida alla Casa Bianca

Tokyo 2020 - scandalo corruzione sul Comitato olimpico giapponese : accUsato il presidente Takeda : Tsunekazu Takeda sarebbe al centro di un caso di corruzione legato alla candidatura vincente della capitale giapponese per la prossima edizione dei Giochi Un nuovo possibile scandalo legato all’assegnazione delle Olimpiadi rischia di deflagrare a circa un anno e mezzo dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stando a quanto scrive il quotidiano Le Monde il presidente del Comitato olimpico giapponese, Tsunekazu Takeda, sarebbe al centro di un ...

Tokyo 2020 - presidente del comitato giapponese accUsato di corruzione - : Tsunekazu Takeda è stato incriminato a dicembre a Parigi per "corruzione attiva" nell'inchiesta francese sull'attribuzione delle prossime Olimpiadi. Si indaga su un pagamento sospetto di 2 milioni di ...

Reddito di cittadinanza - se ne parla anche negli Usa (in vista delle elezioni 2020) : Il candidato Andrew Yang, democratico, imprenditore di successo, propone un Reddito di cittadinanza di 1.000 dollari al mese...

Ryder 2020 : Stricker - onore guidare Usa : ANSA, - ROMA, 10 GEN - Steve Stricker non si nasconde e ammette che guidare gli Usa alla Ryder Cup 2020 "rappresenterebbe un grande onore oltre che un privilegio". Nel Wisconsin, dove è nato e ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con la Serbia - Polonia-Francia da brividi - Brasile e Usa favoriti : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 9 a domenica 11 ...

Allarme fegato : NASH malattia più diffUsa al mondo - nel 2020 ne soffriranno 3 miliardi di persone : fegato SOTTO ANALISI ALL’UNIVERSITA’ DI MILANO – Si conclude oggi presso l’Università di Milano la due giorni di congresso sulla Steatosi Epatica, fegato Grasso o NAFL (Non Alcoholic Fatty Liver) organizzato dal GIS-NASH, il Gruppo Italiano di Studio della NASH nelle malattie infettive, sotto l’egida della Società Italiana di Malattie Infettive – SIMIT. Il GIS raccoglie specialisti di diverse estrazioni: ci sono ovviamente infettivologi, ...

Rielezione Trump minata da recessione - analisti : economia Usa giù nel 2020 : Molti prevedono che l'economia Usa finirà in recessione nel 2020, in pratica l'anno delle elezioni presidenziali. 'Un dollaro forte, una crescita più debole all'estero, un debito societario crescente,...

Usa 2020 - tutti i segnali che portano alla discesa in campo di Michelle Obama : Non solo ha deciso di restare a Washington ma, più in generale, ha spesso continuato a criticare pubblicamente le politiche di Trump, non disdegnando " tra l'altro " di fare politica attiva durante ...

Usa 2020 - svolta dem : Beto O'Rourke pronto a correre per la presidenza - : "L'Obama bianco", come è stato ribattezzato, non esclude la sua candidatura alle primarie del Partito democratico. Texano, un passato turbolento, deputato per due mandati, ha perso di poco la sfida in ...

Usa 2020 : svolta Beto - non esclude corsa a Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sondaggio Cnbc : economia Usa in frenata nel 2019 - esclUsa recessione fino al 2020 : Sono sempre più numerosi gli economisti che scommettono su una brusca frenata dell'economia americana nel 2019. Secondo un Sondaggio condotto da Cnbc tra 10 economisti, le attese sono per una crescita media del Pil del 2,4% dal 3,2% atteso per quest'anno mentre nessuna recessione è ...

Usa : economisti - la ripresa frena - possibile recessione in 2020 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : economisti - forse recessione in 2020 : L'economia americana rallenterà nel 2019 con un Pil in crescita sul 2%, e il rischio è di una recessione già nel 2020. Dietro la crescita più debol...

Carne sintetica : via libera negli Usa. In vendita dal 2020 : Nonostante l’aumento, registrato negli ultimi anni, di vegetariani e vegani che non consumano Carne o più in generale prodotti di origine animale, in Italia esiste ancora un’ampia maggioranza di persone che consuma Carne di ogni genere. A prescindere dal tipo di Carne si tratta di un alimento di cui pochi riescono a fare a meno. Ed è dagli Stati Uniti che arriva una notizia piuttosto curiosa che si riferisce ad una ...