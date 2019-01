Uomo ferito da colpi pistola alla testa

Roma - morto l’Uomo ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

Roma - morto l'Uomo ferito in agguato : 20.05 E' morto il 34enne pregiudicato ferito questa mattina a colpi di pistola da un sicario in moto, davanti a un asilo alla Magliana a Roma, dove aveva appena accompagnato il figlio. Lo si apprende da fonti di polizia. L' uomo colpito alla testa era stato trasportato all'ospedale San Camillo in gravissime condizioni con ferite alla testa e dove era stato sottoposto a intervento chirurgico per bloccare l'emorragia.

Roma - agguato davanti a un asilo : Uomo ferito gravemente a colpi di pistola : Spari davanti a un asilo nido nel quartiere della Magliana , alla periferia di Roma . Un uomo, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito a colpi di pistola mentre era in macchina: è ...

Roma : colpi d’arma da fuoco dinanzi nido - Uomo ferito alla testa : Roma – Un uomo di 35 anni e’ stato ferito alla testa da alcuni colpi di arma da fuoco durante un agguato avvenuto poco prima delle 9 davanti ad un asilo in via Castiglion Fibocchi 13, alla Magliana. La vittima che aveva appena lasciato il figlio nel nido ‘Mais e Girasoli’ e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. La vittima e’ nota alle forze dell’ordine per i reati di usura, ...

Roma - spari alla Magliana : gravemente ferito un Uomo : spari davanti a un asilo nido alla periferia di Roma. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. È accaduto intorno alle 8.50 in via Castiglion Fibocchi, alla Magliana. Dalle prime informazioni sembra sia stato affiancato da uno scooter da cui hanno sparato.È stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, che ha precedenti, probabilmente aveva lasciato il figlio a scuola. Sulla ...

F1 : Mattia Binotto - l’Uomo preferito da Sergio Marchionne per completare l’opera? : Un fulmine a ciel sereno, è proprio il caso di dirlo. La Gazzetta dello Sport ha scosso i cuori degli appassionati di F1 e dei tifosi della Ferrari stamane: via il Team Principal Maurizio Arrivabene e incarico a Mattia Binotto, il responsabile dell’area tecnica della scuderia di Maranello. La notizia, probabilmente, ha stupito gli stessi vertici del Cavallino Rampante che sono stati colti in contropiede da questa rivelazione e ancora ...

Sparatoria in casa : Uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa Caccia a tre banditi : di Elena Ceravolo Spari in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, romano di 62 anni, e il figlio, di ...

Roma - sparatoria in casa : Uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa Caccia a tre banditi : Spari in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 anni, e il figlio, di 24 anni, sono...

Roma - sparatoria durante la rapina in casa : Uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa : di Elena Ceravolo sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 ...

Roma - sparatoria durante la rapina in casa : Uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa : sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 anni, e il...

Roma - sparatoria durante la rapina in casa : Uomo ferito alle gambe - il figlio alla testa : sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, Romano di 62 anni, e il...

Lunedì sera un Uomo armato con un coltello ha ferito tre persone in una stazione di Manchester : Lunedì sera, poco prima delle 21, un uomo armato con un coltello ha ferito tre persone che si trovavano all’interno della stazione Victoria a Manchester, nel Regno Unito. L’uomo è poi stato fermato dalla polizia, che ha detto di ritenere che

Incidente stradale - auto sbanda nella notte San Mariano di Corciano - Uomo ferito grave : Un uomo, di mezza età, è rimasto gravemente ferito in un Incidente stradale avvenuto questa notte, poco prima delle due, alla rotatoria di San Mariano di Corciano, area Quattrotorri. Da quanto si ...

Reggio Calabria - tigre gli morde un braccio : Uomo arriva a piedi ferito al pronto soccorso : Un uomo rischia di perdere un braccio dopo essere stato aggredito da una tigre. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Il ferito, di origine georgiana, in stato di choc si è presentato agli ospedali Riuniti. Aveva attraversato la città con l’arto ridotto a brandelli e, appena entrato nei locali del pronto soccorso, avrebbe aggredito alcuni utenti della struttura sanitaria reggina. Sul posto sono intervenuti gli ...