Uomini e Donne : La Scelta di Andrea Cerioli! : Oggi a Uomini e Donne il tronista Andrea Cerioli ha comunicato di volere effettuare la sua Scelta in anticipo. Ecco chi ha scelto Andrea a Uomini e Donne… Colpo di scena a Uomini e Donne. Contrariamente a quanto si pensava, oggi un tronista ha fatto la sua Scelta. Protagonista è Andrea Cerioli. Ricordiamo che il ragazzo di Bologna, aveva già partecipato come tronista al programma di Maria De Filippi, ma il suo precedente trono non andò a ...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri bacia una donna? (FOTO) : Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: baci e abbracci con una donna Riccardo Guarnieri, una volta finita la storia con Ida Platano, non è certo stato con le mani in mano. Difatti l’uomo è stato sorpreso varie volte in dolce compagnia. E poco fa la pagina instagram SpySee ha fatto un’altra segnalazione su di lui con tanto di foto (disponibile a fondo articolo). Di cosa si tratta? In pratica la pagina del social fotografico ha ...

Anticipazioni Uomini e donne - Teresa ritorna di nuovo da Andrew : 'Lo desidero tanto' : Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne trono classico, di cui proprio oggi pomeriggio è in programma una nuova che potrebbe essere caratterizzata da un bel po' di colpi di scena, così come ha anticipato Raffaella Mennoia su Instagram. Ma in questi giorni si parla anche delle registrazioni del programma avvenute nelle scorse settimane, caratterizzata dal ritorno in studio di Andrea Dal Corso, meglio conosciuto al pubblico ...

Anticipazioni Uomini E Donne : Raffaella Mennoia annuncia una scelta nella registrazione. Guarda il video : Anticipazioni Trono Classico, domani verrà registrata una scelta? Raffaella Mennoia spiazza tutti! Domani ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e le Anticipazioni del Trono Classico potrebbero sorprenderci! Ci sarà una scelta?... L'articolo Anticipazioni Uomini E Donne: Raffaella Mennoia annuncia una scelta nella registrazione. Guarda il video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni registrazione - Raffaella Mennoia : 'Non ci sono scherzi...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella deciderà di dare il suo primo bacio? Oggi nuova registrazione per i tronisti...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi possibile scelta a sorpresa : l'annuncio di Raffaella : Grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e donne trono classico in programma oggi 12 gennaio. A darne l'annuncio in queste ore è stata l'autrice Raffaella Mennoia, la quale dalla sua pagina ufficiale Instagram ha postato un messaggio in cui lasciava intendere che questo pomeriggio, nello studio del dating show sentimentale di Maria De Filippi, potrebbero esserci dei colpi di scena, alludendo ad una possibile scelta che verrà effettuata ...

Uomini e donne anticipazioni : Andrea Cerioli elimina Federica e poi la riprende : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 11 gennaio su Canale 5 ha concesso ampio spazio al trono di Andrea Cerioli, alle prese con le corteggiatrici Arianna e Federica. L'incontro con quest'ultima, avvenuto nel parcheggio degli studi di Cinecittà, si è trasformato in un dialogo acceso: lui ha rimproverato la corteggiatrice per il suo nervosismo e la sua espressione arrabbiata, mentre lei ha dichiarato di essere fatta così. Il tono delle voci ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli piange per la mamma (video) : Uomini e Donne puntata 11 gennaio 2019 trono classico: Andrea Cerioli, nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con le opinioni di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore, raggiunge Valeria Marini per scegliere la location definitiva della sua scelta.prosegui la letturaUomini e Donne, Andrea Cerioli piange per la mamma (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:21. ...