Una Vita Anticipazioni 13 gennaio 2019 | Elvira decisa a riconquistare Simon

La coppia migliora con Una Vita sessuale sana : lo dice la scienza : Nella vita di coppia il vigore sessuale dell'uomo non sempre viene considerato importante, dato che ci si concentra principalmente sulle capacità di mantenere se stessi e la propria famiglia e sulle ...

Il nuovo socio del Teramo : «La camorra è Una scelta di vita» : Di origini casertane La Gazzetta dedica un articolo alle dichiarazioni di Nicola Di Matteo imprenditore di origini casertane da qualche giorno socio di minoranza del Teramo. A Vera Tv ha rilasciato un’intervista che ha fatto discutere. «Mah, sinceramente, adesso dire che la camorra e` una montagna di m… proprio no, come ho detto la considero una scelta di vita, loro hanno rispetto di me e io rispetto di loro. Ognuno fa la sua ...

Anticipazioni Una Vita : oggi non va in onda - doppio episodio domenica 13 gennaio : È un periodo d'oro quello che sta attraversando la telenovela Una Vita, amata più che mai dai telespettatori di Canale 5. Gli ascolti continuano a mantenersi più che buoni e ad attestarsi poco al di sotto dei tre milioni di appassionati (meglio de Il Segreto). Per questo Mediaset ha deciso di concedere ampio spazio alle vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38: oltre alla programmazione proseguita per tutte le vacanze di Natale, è stata ...

Una Vita anticipazioni : URSULA fa pace con OLGA - ma è sincera? : Mancano ormai pochi episodi all’ingresso in pianta stabile di OLGA Dicenta (Sara Sierra) nel cast della telenovela Una Vita: la ragazza, com’è ormai noto, è la secondogenita della perfida URSULA (Montserrat Alcoverro) e diventerà un personaggio importantissimo nei prossimi mesi delle vicende ambientate ad Acacias. Abbandonata dalla madre nel Bosco delle Dame quando aveva soltanto cinque anni, la gemella di Blanca (Elena Gonzalez) ...

SaUna : uno studio finlandese evidenzia che allena il cuore come l'attività fisica : La Sauna, secondo i risultati di uno studio condotto all'Università della Finlandia, avrebbe degli effetti benefici sul cuore paragonabili a quelli dell'esercizio fisico. Dallo studio è emerso infatti che maggiore risulta la frequenza delle saune minore è il rischio di mortalità cardiovascolare. Sauna: lo studio sugli effetti benefici sul cuore I ricercatori per 15 anni hanno preso in considerazione un campione di 1700 persone con una età media ...

L'addio al dottor Brini Una Vita dedicata agli altri : Ha inciso in modo importante sulla vita dei suoi pazienti ma anche su quella di migliaia di altre persone, che anche grazie a lui hanno ricevuto aiuto nel momento del bisogno. Sono tante, in questi ...

Spoiler Una Vita : Lolita chiede a Felipe di aiutarla a far uscire Antonito dal carcere : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Lolita interpretata dall'attrice Rebeca Alemany. La serva, infatti, sarà molto preoccupata per le sorti di Antonito, rinchiuso in carcere, tanto da chiedere l'intervento di Felipe Alvarez Hermoso. Antonito viene arrestato Le conseguenze dell'arresto di Antonito Palacios ...

Mostre : volti femminili contro stereotipi in 'Una Vita da scienziata' : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Inaugura martedì 15 gennaio presso il Centro Diagnostico Italiano, in via Saint Bon 20 a Milano, la mostra fotografica 'Una vita da scienziata - I volti del progetto #100esperte', un progetto artistico ideato e curato da Fondazione Bracco a partire da '100 donne contro

Una Vita anticipazioni : LOLITA chiede a FELIPE di difendere ANTOÑITO : L’arresto per “truffa” di ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) movimenterà le puntate italiane di Una Vita in onda tra qualche mese su Canale 5. Come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza ai nostri lettori, il figlio di Ramon (Juanma Navas) si lascerà incantare dalle belle parole di Belarmino, un distinto e anziano signore che gli farà credere che può diventare ricco se avvierà, diventando suo socio, un sodalizio ...

NessUna versione PS Vita di Catherine : Full Body fuori dal Giappone : il gioco arriverà solo su PS4 in occidente : Mentre Catherine: Full Body sta ottenendo sia una versione per PlayStation 4 che per PlayStation Vita in Giappone, il gioco sarà disponibile solo su PlayStation 4 nelle Americhe e in Europa. Questa informazione proviene dal sito ufficiale, ma una data di lancio per l'occidente deve ancora essere rivelata. L'esclusività potrebbe essere un po' una sorpresa, soprattutto dopo che Catherine è diventato disponibile anche su PC come Catherine ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : due protagoniste di Acacias in dolce attesa : Mentre nelle prossime settimane vedremo Rosina fare i conti con la delusione di non essere incinta, due amte protagoniste della soap scopriranno di essere in dolce attesa...

Anticipazioni Una Vita dal 13 al 18 gennaio : una gravidanza e un matrimonio : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Samuel e Blanca si sposano, Rosina confessa a Liberto di essere incinta Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Blanca è consapevole del fatto che Samuel debba essere operato e così decide di organizzare il loro matrimonio per salvarlo. Ursula non reagisce abbastanza bene di fronte alla […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 13 al 18 gennaio: una gravidanza e un ...

Il Principe Harry vuole Una Vita normale insieme a Meghan? Il pettegolezzo : Ci sono nuove indiscrezioni che trapelano dai corridoi di Bukingham Palace che interessano il Principe Harry e l'amata/odiata Duchessa di Sussex. Secondo i tabloid britannici, il secondo figlio di ...