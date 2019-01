UI GreenMetric world university ranking | Milano-Bicocca tra le prime cento al mondo per

meteoweb.eu

(Di sabato 12 gennaio 2019) L’Università diè tra lealper sostenibilità ambientale. A dirlo è la UI, ilche valuta la sostenibilità ambientale degli atenei.si piazza al quarto posto in Italia – dietro alle Università di Bologna, Torino e Ca’Foscari di Venezia – ed è primo in Lombardia. I criteri di valutazione tengono conto delle dimensioni dell’università, sia in termini spaziali sia di popolazione, le tipologie di strutture, la posizione del campus e la quantità di spazio verde. Altri parametri tengono conto dei consumi di energia, dei rifiuti, dei consumi di acqua, dei trasporti e delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. C’è poi una parte dedicata all’education che analizza quanti corsi sono dedicati ai temi legati alla sostenibilità ambientale e, infine, una sezione sugli investimenti e ...